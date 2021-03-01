Paris Hilton 10 Tane Gelinlik Sipariş Etti

“EVLENENE KADAR BEKLEYECEĞİM” Hilton, geçtiğimiz günlerde de hamile olduğu yönündeki haberlere açıklık getirmişti. This Is Paris adlı podcast yayınında konuşan Paris Hilton, “Hamile değilim, henüz değilim.” dedikten sonra, “Evlenene kadar bekleyeceğim.” ifadelerini kullanmıştı. Sosyetenin ünlü ismi, 2022’ye kadar da çocuk istemediğini belirtmişti. Düğününe hazırlık yaptığını söyleyen Paris Hilton, “Gelinliğim dikiliyor, bu yüzden muhteşem göründüğünden ve mükemmel bir şekilde oturduğundan emin olmak istiyorum. Yani kesinlikle o kısmı bekliyorum.” demişti.

“ÇOK HEYECANLIYIM”

Daha önce evlilik planları ve ilişkisi hakkında konuşan Hilton, şunları söylemişti:

Yüzde yüz eminim ki; hayalimdeki adam. Sürekli düğün planları, çocuklarımızın isimleri gibi konular hakkında konuşuyoruz. Hayatımın bundan sonraki adımı için çok heyecanlıyım. Sonunda gerçek bir hayatım varmış gibi hissediyorum.

“İKİZLERİM OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ” Tüp bebek tedavisine başladığını anlatan Paris Hilton, “Bu tedavi sayesinde istersem ikizlerim olmasını da tercih edebiliyorum. Aslında bu konu hakkında pek bilgim yoktu ama Kim Kardashian, ikizlerimin olabileceğini söyledi. Bana bu tavsiyeyi verdiği ve beni doktoruyla tanıştırdığı için çok mutluyum.” ifadelerini kullanmıştı.

Hilton, biri kız, diğeri erkek ikiz bebek sahibi olmayı planladığını ifade etmişti.

Yumurtalarını dondurduğunu ve bu sayede istediği gibi çocuk sahibi olabileceğini dile getiren Paris Hilton, konuyla ilgili, “Yumurtalarınızı dondurduğunuz zaman kız, erkek ya da ikiz, istediğiniz gibi bebek sahibi olabilirsiniz.” açıklamasını yapmıştı.

“KARAR VERMEYE ÇALIŞIYORUM”

Gelecekteki kızının adını London (Londra) olarak belirlediğini söyleyen ve erkek çocuğu için de isim aradığını ifade eden Paris Hilton, şu ifadeleri kullanmıştı:

Şehir ismi istemiyorum ama bilemiyorum. Karar vermek zor. London (Londra) ismi kız için kesin kararım. Erkek ismi için ise karar vermeye çalışıyorum.

NİŞANLANDILAR

Öte yandan Hilton ile mutlu bir birlikteliği olan Carter Reum, 17 Şubat’ta Hilton’un 40. yaş gününde, sürpriz bir organizasyonla sevgilisine evlenme teklifi etmişti.

Reum’a “Evet!” yanıtını veren Paris Hilton, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Tepeden tırnağa beyaz giymeyi tercih ettiği görülen çiftin duygusal anları objektiflere yansımıştı. Gösterişli elmas yüzüğüyle dikkat çeken Hilton, gönderisinde, “Peri masalı rüyam gerçek oldu. Gelecekteki kocamı çok seviyorum. En iyi doğum günü sürprizi… Karın olacağım için çok heyecanlıyım.” notunu düşmüştü.

Tekliften sonra aile bireyleri de ünlü çiftin arasına katıldı ve böylelikle nişan merasimi de gerçekleşmişti.

ÜÇ KEZ NİŞANLANMIŞTI

Paris Hilton, geçmişte Edward Furlong, Rick Salomon, Jason Shaw, Rob Mills, Nick Carter, Paris Latsis, Stavros Niarchos gibi isimlerle yaşadığı aşklarla adından söz ettirmişti.

Aşk hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Hilton, daha önce üç kez nişanlanmıştı. Ünlü yıldız, her üç nişanlısıyla da evlenmeden yollarını ayırmıştı.

PARIS HILTON HAKKINDA

Hilton otellerinin varisi olan Paris, şarkıcılık, oyunculuk ve moda tasarımcılığı yapmaktadır.

Paris Hilton, Richard Hilton ve Kathy Richards-Hilton’un en büyük kızıdır. Nicholai ‘Nicky’ Hilton adında küçük bir kız kardeşi ve iki küçük erkek kardeşi Barron ve Conrad Hilton vard