HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Dışişleri Bakanlığından Avrupa Birliğine Kınama

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Dışişleri Bakanlığından Avrupa Birliğine Kınama
21 views
18 Temmuz 2021 - 12:04
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) Almanya’daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması hakkındaki kararı kınandı.

Dışişleri'nden, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Başörtüsü Kararına Kınama

Dışişleri Bakanlığı,  Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) Almanya’daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması hakkındaki kararı kınandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABAD’ın Almanya’daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması hakkındaki son kararının, din özgürlüğünü alenen ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, “Karar, İslam karşıtlığının ve Müslümanlara yönelik tahammülsüzlüğün Avrupa’da kurumsal ve hukuki bir kimliğe kavuşturulma çabalarının yeni bir örneğini oluşturmaktadır. Müslümanların hoşgörüsüzlük, nefret söylemi ve hatta şiddete maruz kaldıkları, yaygın şekilde damgalandıkları ve sosyo-ekonomik alanlarda dışlandıkları, özellikle Müslüman kadınların bu durumdan daha da olumsuz etkilendikleri bir vakıadır. İnkarı mümkün olmayan ve geçmişteki acı tecrübelerden ders alınmadığını gösteren bu tehlikeli eğilim Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonunun (ECRI) ve Birleşmiş Milletler Din ve İnanç Özgürlüğü Raportörü’nün raporlarında da vurgulanmaktadır. Hal böyleyken, Avrupa’yı rehin alan İslam düşmanlığının, ırkçılığın ve nefret zehrinin giderek yükseldiği bir dönemde, ABAD kararı, din özgürlüğünü yok saydığı gibi, ayrımcılığa da zemin ve hukuki kılıf kazandıracak bir nitelik taşımaktadır. Hukuken ve vicdanen yanlış, körükleyeceği İslam düşmanlığı bakımından tehlikeli söz konusu kararı kınıyoruz” denildi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayrılık Sonrası TatilAyrılık Sonrası Tatil
Paylaşımı Gündem OlduPaylaşımı Gündem Oldu
Eski Ankara Emniyet Müdürü Karaarslan’dan Kaybolan Silahlar AçıklamasıEski Ankara Emniyet Müdürü Karaarslan’dan Kaybolan Silahlar Açıklaması
Milyonlarca Liralık Havalimanına Uçak İnmiyorMilyonlarca Liralık Havalimanına Uçak İnmiyor
Ünlü Fotoğrafın Gazeteci Çocuğu Hayatını KaybettiÜnlü Fotoğrafın Gazeteci Çocuğu Hayatını Kaybetti
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Büyükşen Cinayetinde Kardeşlerden İlk Açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayrılık Sonrası Tatil
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Paylaşımı Gündem Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dışişleri Bakanlığından Avrupa Birliğine Kınama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Ankara Emniyet Müdürü Karaarslan’dan Kaybolan Silahlar Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milyonlarca Liralık Havalimanına Uçak İnmiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Fotoğrafın Gazeteci Çocuğu Hayatını Kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Boğaziçili Akademisyenleri Tehdit Etti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aldatılan ve Kandırılanlar Partisi mi İktidarda?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Anonymous Sedat Peker’i Hedef Aldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Büyükşen Cinayetinde Kardeşlerden İlk AçıklamaTemmuz 18, 2021-3:17 pm
Ayrılık Sonrası TatilTemmuz 18, 2021-3:11 pm
Paylaşımı Gündem OlduTemmuz 18, 2021-3:03 pm
Ünlü Fotoğrafın Gazeteci Çocuğu Hayatını KaybettiTemmuz 18, 2021-10:36 am
Boğaziçili Akademisyenleri Tehdit Etti!Temmuz 18, 2021-10:32 am
Aldatılan ve Kandırılanlar Partisi mi İktidarda?Temmuz 18, 2021-10:30 am
Anonymous Sedat Peker’i Hedef AldıTemmuz 18, 2021-10:21 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?
Derya Uluğ ‘Yemek Yiyebilmek Büyük Nimet’

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.