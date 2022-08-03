Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Dış ticarette tarihi rekor

Dış ticarette tarihi rekor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
0 views
03 Ağustos 2022 - 16:33

Son dakika… Bakan Muş açıkladı! Dış ticarette tarihi rekor

Son dakika... Bakan Muş açıkladı Dış ticarette tarihi rekor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıkladı. Muş “Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Bu, ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır” dedi.

Bakan Muş’un açıklamaları şöyle:Temmuz’da ihracat yıllık %13,4 artışla 18,6 milyar Dolar oldu. Bu, ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır. Yılın ilk 7 ayında 144,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. Temmuz ayında ithalat 29,1 milyar dolar oldu. 250 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Euro/Dolar paritesindeki hareket Temmuz ayında dış ticaret açığımızı olumsuz etkiledi. İhracat ekonominin lokomotifi olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde mal ticaretinin yanında Turizm ve taşımacılık yanında hizmet ihracatının da güçlü performans sergilemesini bekliyoruz. Temmuz’da dış ticaret açığı 10,58 milyar dolar.

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış!Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış!

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış!Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış!
Kira artış oranı ne kadar?Kira artış oranı ne kadar?
Enflasyon oranı açıklandı! 2022 temmuz ayı enflasyon rakamlarıEnflasyon oranı açıklandı! 2022 temmuz ayı enflasyon rakamları
EFT ne zaman hesaba geçer?EFT ne zaman hesaba geçer?
Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !