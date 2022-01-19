Dilara Aksüyek ve Hacı Sabancı ilk kez görüntülendi
İş insanı Hakan Sabancı özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dilara Aksüyek ile aşk yaşadığı iddia edilen Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu ile Sarıyer’de bulunan bir restoranda bir araya geldi.
Akşam Gazetesi’nin haberine göre merak uyandıran ilk kez birlikte görüldü.
Hakan Sabancı ile Dilara Aksüyek birlikte ortak arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı.
Partiye giden ikili basın mensuplarına yakalandı.
Muhabirlerin ısrarlı sorularıyla karşılaşan Sabancı, “Arkadaşımızın doğum gününe geldik. Sadece arkadaşız” diye konuştu.