SİZ SEZEN AKSU’YU İYİ TANIYIN ÖNCE

SİZ SEZEN AKSU’YU İYİ TANIYIN ÖNCE

“CAHİL KELİMESİ HALK ŞİİRİMİZDE TECRÜBESİZ GENÇ ANLAMINDA KULLANILIR”

“Cahil kelimesi halk şiirimizde, tecrübesiz genç, dünyayı görmemiş anlamında kullanılır. Neşet Ertaş’ın ‘Cahildim dünyanın rengine kandım türküsünde olduğu gibi. Bir halk türküsünde ‘Ergen kız, cahil oğlan/ inkardan gelinir mi’ denildiği gibi.”

“İLKEL BİR ZORLAMA”

“Sezen’in de Adem ve Havva’nın cennetten atılmalarına yol açan hatayı gençliklerine ve bilmemeye bağlayan sözlerinden, hakaret anlamı çıkarmak ilkel bir zorlamadır. Ve bu halkın bağrına bastığı Sezen Aksu’ya böyle haksız bir saldırı, saldıranı küçültür Sezen’i daha da büyültür.” bu sözleri usta isim Zülfi Livaneli bu Cumhuriyet çok güzel bir kelime anlatmış Neyi nereden anlamak lazım beyler sizin amacınız ortada gerçekten usta iyi söylemiş Sezen eleştirenler küçük sezen büyük birisidir

Gündem değiştirmek budur

Türkiye’nin durumu ortada artık vatandaş ne alacağını nasıl geçineceğinin düşünürken ortam o kadar kötü bir durumdayken olayları bu yönlere çekerek yapılması düşündürücü dür

Sokaklar da artık alırım diye kadın feryadını duyun

30 yıldır gazetecilik yaparım çöpten ekmek toplayanını gördüm ama gecelerin sokak sokak gezerek yemek artıklarını alırım diye evimde aç çocuklarım var diye bağıranını görmemiştim gördüm. Günlerdir görüyorum Ekmek 3 tl marketlere kimse gidemiyor, pazarlarda akşam saatlerinde üç tane domates , iki tane biber ve lahana gibi küçük artık tane alış veriş yapanlar çoğunlukta lütfen önce bu aç insanları görün bu olay nereye kadar devam edecek buna bakın. Sezen Aksu’nun söylediği şarkıyı nereden nerelere çekmeyin bırakın bu ülkenin yetiştirdiği güzel bir sanatçıya dokunmayın önce tanıyın Sezen Aksu beyler.

NE OLMUŞTU?

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi ve iktidara yakın bazı isimler; sanatçı Sezen Aksu’yu, müzisyen Yaşar Gaga ile 2017’de çıkardığı “Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısı sebebiyle hedef göstermişti. Aksu’nun yazdığı şarkıda “Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e…” sözleri dine hakaret olarak yorumlanmıştı. Haberin ardından sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil hashtag’i açılmıştı.