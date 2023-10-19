Dilan Polat’ın ‘altınlı fincanının’ fiyatı ortaya çıktı

Kara para aklama iddiası ile MASAK tarafından tüm mal varlığına el konulan Dilan Polat’ın altın tozlu kahvesinin fiyatı ortaya çıktı. Bir fincan tam 46 bin lira.