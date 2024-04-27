İYİ Parti’de kurultay günü; 4 aday yarışacak, salona seyirci alınmayacak

İYİ Parti’de 5’nci olağanüstü kurultay bugün yapılacak. Meral Akşener’in yeniden aday olmayacağını açıkladığı kurultayda 4 aday genel başkanlık için yarışacak.
İYİ Parti, Meral Akşener’in görevi bıraktığını açıklamasının ardından, bugün olağanüstü kurultay yapıyor. Dört adayın genel başkanlık için yarışacağı kurultaya dışarıdan seyirci alınmayacak, salonda sadece parti yöneticileri, delegeler ve basın mensupları bulunacak.
31 Mart seçimlerinde Türkiye geneli belediye başkanlığında yüzde 3.76, il genel meclislerinde yüzde 4.59 oy alan İYİ Parti, 5. Olağanüstü Kurultayı’nda yeni genel başkanını belirleyecek. Yerel seçim hezimeti sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultay kararı alarak, başkanlığa aday olmayacağını açıklamış, eşyalarını toplayarak odasını terk etmişti.
Kongre, Ankara’daki ATO Congresium’da yapılacak. Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Grup Başkanı Koray Aydın, Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, genel başkanlık için yarışacak.
Parti tüzüğüne göre, genel başkanlık adaylığı için delegelerin yüzde 5’inin imzasını almak gerekiyor.