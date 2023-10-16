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Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Ekim 2023 - 15:31

Gazeteci Fatih Altaylı, haklarında soruşturma başlatılan ve tüm mal varlıklarına el koyma kararı verilen Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili dikkat çeken bir yazı yazdı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapor sonrasında mal varlıklarına el konulan ve haklarında, “suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet olmak” üzere 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat çifti için, “Kimlerin parasını aklıyordu, bunlara bu işi kim öğretmiş, kim yaptırıyor” sorularını gündeme getirdi.

Kimlerin parasını aklıyordu, bunlara bu işi kim öğretmiş, kim yaptırıyor” sorularını gündeme getirdi.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 2

MASAK araştırmasının ve mal varlıklarının dondurulmasının bir iki gazeteci, bir avukat ve bir ekonomistin meseleyi gündeme getirmesiyle olmasını ilginç bulan Altaylı, şunları kaydetti:

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 3

“Hal böyle olunca insan merak ediyor, daha bu şekilde karanlık servetler edinen başka kimler var ve belli ki bunlarla da ne Maliye ne MASAK ilgileniyor! Peki niye? Bu kurumlarda çalışanlar sorumsuz, ilgisiz insanlar olduğu için mi?

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 4

Değil elbet. İlgilenmiyorlar çünkü Türkiye bir hukuk devleti değil, bırakın hukuk devletini artık bir yasa devleti bile değil. Hal böyle olunca bu kurumlarda çalışanlar da ‘Başıma bela almayayım’ diyor ve ilgilenmiyor.”

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 5

İşte Altaylı’nın “Ne halleri varsa görsünler” başlıklı yazısı:

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 6

“Günde 750 bin TL harcıyorum” diyerek bir anda kendini hedef haline getiren Dilan Polat ve eşi hakkında acil bir Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) soruşturması yapıldı ve kara para aklama bulgularına rastlanınca ikilinin mal varlığı donduruldu.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 7

Hâlâ ortada yanıtlanmamış bir soru var. Dilan ve Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu, bunlara bu işi kim öğretmiş, kim yaptırıyor?

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 8

Bunlar ortaya çıkar mı bilmiyorum

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 9

Tabii ki zorlayacağız hep birlikte.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 10

MASAK araştırmasının ve mal varlıklarının dondurulmasının ise bir iki gazeteci, bir avukat ve bir ekonomistin meseleyi gündeme getirmesiyle olması ise ilginç.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 11

Çünkü bu “familya” lüks yaşantısını birkaç yıldır herkesin gözüne sokuyor, onlarca lüks otomobili villalarının bahçesinde sergiliyor, birbirlerine aldıkları pahalı hediyeleri sosyal medyadan paylaşıyor, görgüsüzlüğün değil kitabını, ansiklopedisini yazıyorlardı.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 12

Ve tüm bunlar gizli kapaklı değil, 7 milyon takipçili bir Instagram hesabında, sosyal medyanın her tarafında, magazin basınının tüm yayınlarında sergileniyordu.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 13

İlginç olan ise Maliye’nin ve MASAK’ın tüm bunlar yaşanırken olayla hiç ama hiç ilgilenmemesiydi

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 14

İlginç olan ise Maliye’nin ve MASAK’ın tüm bunlar yaşanırken olayla hiç ama hiç ilgilenmemesiydi

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 15

Gelir var ise haliyle vergisi de olmalıydı ama ne bakan vardı ne araştıran.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 16

Güzellik merkezlerinden böylesi bir gelirin elde edilip edilemeyeceği, bu sistemin nasıl işlediği ise bir başka soruydu ve o da MASAK’ın ilgi alanıydı.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 17

Ve ne Maliye ne de MASAK tüm bu süreç boyunca belli ki bu ikiliyi mercek altına almamış, bırakın mercek altına almayı dönüp bakmamış bile.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 18

Ve yine belli ki, birkaç gazeteci, sosyal medyada etkin Özgür Demirtaş gibi birkaç ekonomist ve avukat Feyza Altun üzerine gitmese yine de ilgilenmeyecekmiş!

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 19

Hal böyle olunca insan merak ediyor, daha bu şekilde karanlık servetler edinen başka kimler var ve belli ki bunlarla da ne Maliye ne MASAK ilgileniyor!

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 20

Peki niye?

Bu kurumlarda çalışanlar sorumsuz, ilgisiz insanlar olduğu için mi?

Değil elbet.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 21

İlgilenmiyorlar çünkü Türkiye bir hukuk devleti değil, bırakın hukuk devletini artık bir yasa devleti bile değil.

Hal böyle olunca bu kurumlarda çalışanlar da “Başıma bela almayayım” diyor ve ilgilenmiyor.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 22

Çünkü namuslu ve işini yapmak isteyen bürokratlar bile her türlü suçun arkasında bir üst düzey kamu yöneticisinin ya da bir siyasetçinin olduğunu düşünüyor artık.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 23

Ve suçun üzerine giderken suçlu duruma düşürülmekten, basit bir vergi kaçağını araştırdığını düşünürken Devlet’in içine yerleştirilmiş bir suç örgütü, bir kara para mekanizması ile karşılaşmaktan ve bu mekanizmanın kurbanı haline gelmekten korkuyor.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 24

Bu kirli ve pis işlerin içinden bir bakanın, bir parti yöneticisinin çıkacağını düşünüyor ve bulaşmak istemiyor.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 25

Namuslu insanlar bile bir noktada “Çoluk çocuğum var. Ben mi uğraşacağım! Ne halleri varsa görsünler” demeye başlıyor. Ve sonunda Devlet “Ne halleri varsa görsünler” devleti haline geliyor.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 26

Şu anda durum budur.

Ne halimiz var ise onu görüyoruz.

Bir ötesini görmemiz de pek uzak değil.”

Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 27
Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 28
Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı 29
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