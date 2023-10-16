Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu? Fatih Altaylı çok fena yakaladı

Gazeteci Fatih Altaylı, haklarında soruşturma başlatılan ve tüm mal varlıklarına el koyma kararı verilen Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili dikkat çeken bir yazı yazdı.
Gazeteci Fatih Altaylı, Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapor sonrasında mal varlıklarına el konulan ve haklarında, “suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet olmak” üzere 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat çifti için, “Kimlerin parasını aklıyordu, bunlara bu işi kim öğretmiş, kim yaptırıyor” sorularını gündeme getirdi.