Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Angelina Jolie’nin boşanma serveti dudak uçuklattı: 100 milyon dolar

Angelina Jolie’nin boşanma serveti dudak uçuklattı: 100 milyon dolar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
19 Nisan 2024 - 11:05
ABD’li aktris Angelina Jolie (48), 2016’dan bu yana çekişmeli boşanma sürecinde olduğu Brad Pitt’i (60) bu kez ‘kanını kurutmaya çalışmakla’ suçladı. Ancak yakınları Jolie’nin, Pitt’in desteğiyle milyonlarca dolarlık zenginleşme sağladığını söyledi.
Angelina Jolie'nin boşanma serveti dudak uçuklattı: 100 milyon dolar - Sayfa 1

Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin evliliği her ne kadar yıllar önce bitmiş olsa da ikilinin hukuk savaşı hala devam ediyor.

Angelina Jolie'nin boşanma serveti dudak uçuklattı: 100 milyon dolar - Sayfa 2

Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolüyle ilgili hukuk mücadelesinin yanı sıra Jolie, Pitt’in kendisine ve yanlarında bulunan çocuklarından birine şiddet uyguladığını öne sürmüştü.

Angelina Jolie'nin boşanma serveti dudak uçuklattı: 100 milyon dolar - Sayfa 3

Yeni mahkeme kayıtlarına göre Jolie, Fransa’daki şatodaki hisselerini satması üzerine Pitt’in kendisine açtığı davanın kendisini finansal olarak tüketme çabası olduğunu öne sürdü.

Angelina Jolie'nin boşanma serveti dudak uçuklattı: 100 milyon dolar - Sayfa 4

Ancak Oscarlı aktör Pitt’in yakınları, ayrılıklarından bu yana Jolie’yi maddi olarak desteklediğini söyledi.

Angelina Jolie'nin boşanma serveti dudak uçuklattı: 100 milyon dolar - Sayfa 5

 Yakınları, Jolie’nin Pitt’in desteğiyle 100 milyon dolara yakın zenginleştiğini söylüyor.

Angelina Jolie'nin boşanma serveti dudak uçuklattı: 100 milyon dolar - Sayfa 6

Zira Pitt, milyonluk krediler, çocuklar için nafaka ve şatodan yüzde 10’luk hisse dahil pek çok kaynak aktarmıştı.

Angelina Jolie'nin boşanma serveti dudak uçuklattı: 100 milyon dolar - Sayfa 7
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nuri Alço’dan yeni haber geldi!Nuri Alço’dan yeni haber geldi!
10 bin dolarlık nafaka krizi devam ediyor!10 bin dolarlık nafaka krizi devam ediyor!
Uğur Dündar’dan babalık davası açıklaması: “Sarı saçlı diye benim kızım olduğunu söylemişler”Uğur Dündar’dan babalık davası açıklaması: “Sarı saçlı diye benim kızım olduğunu söylemişler”
Azra Akın bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi!Azra Akın bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi!
Survivor All Star’da duygusal veda! Elenen yarışmacı belli olduSurvivor All Star’da duygusal veda! Elenen yarışmacı belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tanju Özcan’ın eşi pankartlarla belediyeyi bastı! “Ben de seni protesto ediyorum”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Külliye’deki ‘40 danışmanla’ ilgili dikkat çeken iddia!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İran’dan İsrail saldırısına misilleme olacak mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bitcoin İran-İsrail gerilimi sonrası sert dalgalandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FETÖ’cü eski emniyet müdürüne ev baskını!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Angelina Jolie’nin boşanma serveti dudak uçuklattı: 100 milyon dolar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Deve kulaklı’ yorumunu görünce çıldırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nuri Alço’dan yeni haber geldi!
SON DAKİKA HABERLERİ
Tanju Özcan’ın eşi pankartlarla belediyeyi bastı! “Ben de seni protesto ediyorum”Nisan 19, 2024-11:32 am
Külliye’deki ‘40 danışmanla’ ilgili dikkat çeken iddia!Nisan 19, 2024-11:28 am
İran’dan İsrail saldırısına misilleme olacak mı?Nisan 19, 2024-11:25 am
Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!Nisan 19, 2024-11:23 am
Bitcoin İran-İsrail gerilimi sonrası sert dalgalandı!Nisan 19, 2024-11:19 am
FETÖ’cü eski emniyet müdürüne ev baskını!Nisan 19, 2024-11:12 am
Fatih’te 4 kişilik ailenin dehşet gecesiNisan 19, 2024-10:10 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !