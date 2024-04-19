Angelina Jolie’nin boşanma serveti dudak uçuklattı: 100 milyon dolar

Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin evliliği her ne kadar yıllar önce bitmiş olsa da ikilinin hukuk savaşı hala devam ediyor.
Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolüyle ilgili hukuk mücadelesinin yanı sıra Jolie, Pitt’in kendisine ve yanlarında bulunan çocuklarından birine şiddet uyguladığını öne sürmüştü.
Yeni mahkeme kayıtlarına göre Jolie, Fransa’daki şatodaki hisselerini satması üzerine Pitt’in kendisine açtığı davanın kendisini finansal olarak tüketme çabası olduğunu öne sürdü.
Ancak Oscarlı aktör Pitt’in yakınları, ayrılıklarından bu yana Jolie’yi maddi olarak desteklediğini söyledi.
Yakınları, Jolie’nin Pitt’in desteğiyle 100 milyon dolara yakın zenginleştiğini söylüyor.
Zira Pitt, milyonluk krediler, çocuklar için nafaka ve şatodan yüzde 10’luk hisse dahil pek çok kaynak aktarmıştı.