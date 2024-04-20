Dilan Polat ve Engin Polat’ın ‘kurşunlama pazarlığı’ ortaya çıktı

İddiaya göre çete lideri, verdiği ifadede ”Engin Polat’la Banu Parlak’ı vurmak için tam 5 milyon dolarlık bir pazarlık yaptığını, Dilan Polat’ın bunu kabul ettiğini ama Engin Polat’ın rakamı yüksek bulduğunu” dile getirdi.
Daha önce de işledikleri suçlarla gündeme gelen ”Döner Kardeşler” olarak bilinen çete liderlerinin adı, Banu Parlak davasına da karıştı. Emirhan Döner, Türkiye’nin konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat davasında ifade verdi.
”5 milyon dolarlık pazarlık”
Show Tv’de yer alan habere göre Emirhan Döner, Polatların Banu Parlak’ın iş yerini kurşunlatmak için onunla pazarlık ettiğini söyledi. O görüşme adli dosyaya eklendi. İddiaya göre Emirhan Döner ,verdiği ifadede Engin Polat’la Banu Parlak’ı vurmak için tam 5 milyon dolarlık bir pazarlık yaptığını Dilan Polat’ın bunu kabul ettiğini ama Engin Polat’ın rakamı yüksek bulduğunu dile getirdi.
”Aralarında anlaşmazlık çıktı” iddiası
İfadeye göre Dilan Polat Banu Parlak’tan kurtulmak için bu rakamı kabul etmişti. Ama iddiaya göre aralarında anlaşmazlık çıktı. Engin Polat başka çetelerle de görüştüğünü ve daha uygun fiyat aldığını 5 milyon doların fazla olduğunu söyledi ve vedalaşıp ayrıldılar. Ancak mesele orada kapanmadı. Tüm bu görüşmelerin ardından Parlak’ın iş yeri kurşunlandı.
Cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat’ın o suçlamadan sekiz yıla kadar hapis cezaları isteniyor.
Mahkemeden tahliye kararı
Dilan Polat soruşturmasında mahkemeden sürpriz bir karar geldi. “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında olduğu tüm şüpheliler için tahliye kararı verildi. Ancak 2 ayrı suçtan daha tutuklu bulunan Dilan Polat ve diğer şüpheliler cezaevinden çıkamayacak.