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Dilan Polat ve Engin Polat’ın ‘kurşunlama pazarlığı’ ortaya çıktı

Dilan Polat ve Engin Polat’ın ‘kurşunlama pazarlığı’ ortaya çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Nisan 2024 - 15:17

İddiaya göre çete lideri, verdiği ifadede ”Engin Polat’la Banu Parlak’ı vurmak için tam 5 milyon dolarlık bir pazarlık yaptığını, Dilan Polat’ın bunu kabul ettiğini ama Engin Polat’ın rakamı yüksek bulduğunu” dile getirdi.

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