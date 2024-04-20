Duygu Nebioğlu’nun ablası Furaye sessizliğini bozdu: Babamın kim olduğunu bilmek istemiyorum

Suphiye Orancı’nın en büyük kızı Furaye, annesine karşı hislerin diğer kardeşlerinden farklı olduğunu, kurduğu hayat düzenini ve babasını tanımak istemediğini anlattı.
Oyuncu Metin Akpınar’ın ikiz kızları olduğu ortaya çıkan Duygu ve Sevgi Nebioğlu’nun ablası Dilara’nın, babasının Uğur Dündar olduğunu iddia etmesinin ardından en büyük kardeşleri Furaye de konuştu.
Hayat hikayesini anlatan, Duygu ve ikizi Sevgi Nebioğlu’nun en büyük ablası Furaye, “Ben diğer kardeşlerim gibi şanslı değildim. Onlar iyi ailelere evlatlık verildi. Ben 15 yaşıma kadar yurtlarda kaldım, evlatlık verilemedim. Her şey benim için daha zor, ağır ve travmatik geçti. Neler yaşadığımı anlatmak istemiyorum. O travmalarla yeniden yüzleşmeye gücüm yok” dedi.
‘BABAMIN KİM OLDUĞUNU BİLMEK İSTEMİYORUM’
10Haber’den Müge Dağıstanlı’ya konuşan Furaye, “Kardeşlerim Dilara, Sevgi ve Duygu’nun kalbi çok kırık. Onların bu mücadelesine hak veriyorum. Ama ben yaralarımı deşmek, bazı şeyleri araştırmak, öğrenmek ve bilmek istemiyorum. Buna hazır değilim. Belki de artık hiç gerek yok. Babamın kim olduğunu, nerede olduğunu bilmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.
Annesine kırgın olduğunu belirten Furaye, “Bizi bırakıp giden anneme kızgın değilim. Nefret de etmiyorum. Ama bir evlat olarak çok kırgınım. Bizimle görüşmek isterse ne yaparım bilmiyorum, bilemiyorum. Tek isteğim kurduğum düzenimin, hayatımın alt üst olmaması. İnanın çok huzurlu ve mutluyum. Bunu zor da olsa başardım…” diye konuştu.