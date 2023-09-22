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Ayhan Bora Kaplan’ın iddianamesini reddeden hakimin MHP kontenjanından Yargıtay üyesi yapıldığı iddia edildi

Ayhan Bora Kaplan’ın iddianamesini reddeden hakimin MHP kontenjanından Yargıtay üyesi yapıldığı iddia edildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Eylül 2023 - 15:59

Süleyman Soylu’ya yakın olduğu öne sürülen ve geçtiğimiz gün tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın hakkında 2019’da açılan iddianameyi iade eden hakimin MHP kontenjanından Yargıtay üyesi yapıldığı iddia edildi.

T24 yazarı Tolga Şardan, Süleyman Soylu’ya yakın olduğu iddia edilen ve geçtiğimiz günlerde tutuklanan Ayhan Bora Kaplan hakkındaki 2019’da verilen bir takipsizlik kararını gündeme getirdi.

Şardan yazısında, Bora Kaplan hakkında 2019 yılında şikayet üzerine soruşturma başlatılıp iddianame hazırlandığı, iddianameyi iade eden mahkemenin başkanının ise Yargıtay’a üye yapıldığı iddia etti.

MHP KONTENJANINDAN YARGITAY ÜYESİ YAPILDI
2019 yılında bir ihbar üzerine hazırlanan iddianame sonrası yaşananlarla ilgili Şardan, “KYOK’ta belirtilen önceki soruşturmaya ait iddianame, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Fakat mahkeme iddianameyi savcılığa iade etti. Ondan sonra da aynı konuyla ilgili yeni bir iddianame hazırlanmadı. Yani, şüphelilere yönelik iddialar boşta kaldı! Yargılamaya geçilemedi. İşte yargıda kurulan ve polisin de desteklediği sistem böyle çalıştı. Sıradan bir yurttaşın yaşayacağı benzer bir süreci siz tahmin edin şimdi? Unutmadan, iddianameyi iade eden mahkemenin başkanı, kısa süre sonra Yargıtay’a üye seçildi. İddiaya göre, MHP kontenjanından” diye yazdı.

VİLLA İDDİALARINI YALANLAMIŞTI
İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu öne sürülen ve suç örgütü lideri olma suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın villa ve otomobil aldığı iddia edilen Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman, iddiaları yalanlarken Süleyman Soylu’ya operasyon düzenlendiğini ileri sürmüştü.

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