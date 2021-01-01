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Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz’ın dansı olay oldu! Sosyal medya sallandı!

Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz’ın dansı olay oldu! Sosyal medya sallandı!
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05 Kasım 2021 - 11:29

Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz’ın dansı olay oldu! Sosyal medya sallandı!

Türkiye’nin en başarılı modellerinden biri olan Didem Soydan hem paylaşımları hem de açıklamalarıyla gündeme geliyor. Daha önce de iki arkadaşıyla ettiği dansla dikkat çeken Soydan bu sefer Kerimcan Durmaz ile dans edince olay oldu.

Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın dansı olay oldu! Sosyal medya sallandı! - Sayfa 1

Yakın arkadaş olan Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz sosyal medyanın gündeminde. Geçtiğimiz yıllarda iki arkadaşıyla samimi dansıyla uzun süre gündemde kalan Soydan bu sefer de Kerimcan ile dans etti.

Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın dansı olay oldu! Sosyal medya sallandı! - Sayfa 2

Güzelliğiyle beğeni toplayan Soydan ve Durmaz’ın dansı beğeni topladı. Edis ve Zeynep Bastık’ın çok konuşulan dans videosundan sonra, Kerimcan Durmaz ve Didem Soydan’ın dansı da takipçileri ikiye böldü.

Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın dansı olay oldu! Sosyal medya sallandı! - Sayfa 3

Bazı takipçiler bu dansı fazla samimi bulsa da çoğu takipçi dansta iki ünlünün de çok estetik ve güzel oldukları görüşündeydi.

Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın dansı olay oldu! Sosyal medya sallandı! - Sayfa 4

KUCAK DANSI SORUSU
Didem Soydan geçtiğimiz günlerde kendisine sorulan “Kucak dansıyla ünlü olmak nasıl bir his?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz&#39;ın olay dansı! - Magazin Haberleri

Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın dansı olay oldu! Sosyal medya sallandı! - Sayfa 5

Nasıl ünlü olduğuma dair durum, tamamen sizin beni nasıl tanıdığınızla alakalı. Başka birisi de bambaşka bir işimden bahsediyor. Sizin nerelerle ilgilendiğinizle alakalı. Benim için hiçbir sakıncası yok çünkü paylaşımları ben yapıyorum. Yaptığım paylaşımların hepsinin arkasındayım. Severek paylaştım. Bir daha olsa bir daha yaparım!

Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın dansı olay oldu! Sosyal medya sallandı! - Sayfa 6

Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın dansı olay oldu! Sosyal medya sallandı! - Sayfa 7
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın dansı olay oldu! Sosyal medya sallandı! - Sayfa 8
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın dansı olay oldu! Sosyal medya sallandı! - Sayfa 9
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın dansı olay oldu! Sosyal medya sallandı! - Sayfa 10
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın dansı olay oldu! Sosyal medya sallandı! - Sayfa 11
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın dansı olay oldu! Sosyal medya sallandı! - Sayfa 12
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın dansı olay oldu! Sosyal medya sallandı! - Sayfa 13
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın dansı olay oldu! Sosyal medya sallandı! - Sayfa 17
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