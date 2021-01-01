Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz’ın dansı olay oldu! Sosyal medya sallandı!

KUCAK DANSI SORUSU

Didem Soydan geçtiğimiz günlerde kendisine sorulan “Kucak dansıyla ünlü olmak nasıl bir his?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

Nasıl ünlü olduğuma dair durum, tamamen sizin beni nasıl tanıdığınızla alakalı. Başka birisi de bambaşka bir işimden bahsediyor. Sizin nerelerle ilgilendiğinizle alakalı. Benim için hiçbir sakıncası yok çünkü paylaşımları ben yapıyorum. Yaptığım paylaşımların hepsinin arkasındayım. Severek paylaştım. Bir daha olsa bir daha yaparım!