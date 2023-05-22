Seçim haftasına girilirken dolar/TL’de yükseliş devam ediyor

Investing.com – Dolar/TL’de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Dolar paritesinde seçim haftasında belirsizliğin fiyatlandığı görülüyor.

Dolar, 20 TL seviyesini test etti

Yeni haftanın ilk saatlerinde dolar/TL’de kısa süreli yukarı yönlü bir oynaklık kaydedilirken parite, 20,00 seviyesini test ederek yeni bir rekora imza attı. 3 günlük tatilin ardından seçim gündemine geri dönen yurt içi piyasalarda belirsizlik süreci devam ediyor. Son gelişmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, leri düşürme konusundaki kararlı olduklarını tekrarladı. TCMB ise nakit avans ile ilgili son düzenlemelerin geri çekildiğini bildirdi.

Diğer yandan KKM’nin 2,3 trilyon lira büyüklüğe ulaşması, piyasaları tedirgin etmeye devam ederken konu hakkında açıklama yapan Hazine Bakanı Nebati, KKM talebindeki artışın bütçe üzerinde önemli bir maliyet oluşturmayacak açıklamasını yaptı.

Tüm bu gelişmelerin ışığında günün ilk saatlerinde 20,00 seviyesine doğru sıçrama yapan , devam eden işlemlerde 19,80 seviyesine geri döndü ve son saatte 19,83’ten işlem görmeye devam ediyor. Parite geçen hafta 19,60’tan başlarken an itibarıyla haftalık %1,1 oranında yükselişe sahip.

, bugün 21,48’den işlem görürken paritenin Mayıs ayı direncinde hareket ettiği görülüyor. ise bugün 1.262 TL’den alıcı bulurken ilk saatlerde 1.300 TL’ye doğru kısa süreli sıçrama gördü. Ardından geri çekilen gram altın, son 2 haftadır devam eden ortalama 1.260 TL bandındaki yatay hareketine geri döndü.