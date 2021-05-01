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Didem Aksu Parfüm Serisi İçin İtalya’la Anlaştı !

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Didem Aksu Parfüm Serisi İçin İtalya’la Anlaştı !
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21 Eylül 2021 - 17:49
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Didem Aksu;kurduğu Didabeauty firması için 4 çeşit parfüm üretimine girdi!” Kokularımın bütün esans içerikleri komple İtalya’da üretilecek.

Esmerler, kızıllar, kumrallar ve sarışınlar için 4 parfüm hazırlattırıyorum. Eğer isteyen olursa; kişiye özel de koku üreteceğiz” diye  konuştu. Parfüm serisinin adlarını sır gibi saklayan Didem Aksu parfümlerini yeni yılda piyasaya sürecek. Aksu”Ben güçlü bir kadınım! Oyunculukta, modellikte, sunuculukta yaparım; ticareti de bir arada yürütürüm dedi. Ayrıca parfüm tanıtımlarında da kendi modellik yapacakmış!!!

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