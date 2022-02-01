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SİBEL CAN’A EKREM İMAMOĞLU SÜRPRİZİ!

SİBEL CAN’A EKREM İMAMOĞLU SÜRPRİZİ!
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10 Ağustos 2022 - 16:17

Ünlü sanatçı Sibel Can, Kerkisolfej Organizasyonu ile önceki gün Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Btc Turk PRO Sahnesi’nde mekanı hıncahınç dolduran dinleyicilerine unutamayacakları bir konser verdi. Tek bir koltuğun bile boş kalmadığı konserin bir de sürpriz izleyicisi vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sibel Can’ı en önden izleyerek tüm şarkılara eşlik etti. Sahneden İmamoğlu’nu selamlayan Sibel Can ‘Bu ne güzel sürpriz, hoş geldiniz. İyi eğlenceler diliyorum’ dedi.  Konsere ara verildiğinde, İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

‘ŞARKI SÖYLEMEYİ ÇOK SEVİYORUM’

Enerjisi, dopdolu repertuvarı ve muhteşem sesiyle izleyenlerin her an hatırlayacakları bir konsere imza atan Sibel Can, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Hem stili hem de yenilenen repertuvarı ile kendini hem güncellemeyi seçen Sibel Can, iki bas gitarist ile söylediği şarkılarının yanı sıra meşk düzeni izleyenleri coşturdu. Meşk düzenindeki bölümde ‘Şarkı söylemeyi çok seviyorum’ diyen Sibel Can’a hayranları alkış tufanı ile karşılık verdi.

Konserine Amor Gariboviç imzalı iki kostüm ile çıkan ünlü sanatçı, siyah ardından da beyaz elbisesi ile muhteşem görünüyordu. Hit olmuş şarkılarının yanı sıra, Sezen Aksu, Ahmet Kaya, Kenan Doğulu, Bülent Özdemir, Candan Erçetin ve daha birçok sanatçı dostlarının eserlerini okuyan Sibel Can, çok özel bir yorumcu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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