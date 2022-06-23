‘Dezenformasyon yasası’ AKP’de çatlak yarattı: Mahir Ünal ve bazı milletvekilleri imza atmadı

Milli Gazete’den Muhammed Vefa’nın haberine göre; AKP ve MHP milletvekilleri tarafından hazırlanan yasa teklifine birçok AKP milletvekili imza atmazken, MHP milletvekilleri yasa teklifine tam destek veriyor.

Özellikle; “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuna 3 yıla kadar hapis cezası da getiren 29’uncu maddeye, parti içerisinde de sert eleştiriler yapılıyor.

Sosyal medya düzenlemesi üzerinde çalışan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın da yasa teklifine imza atmadığı belirtiliyor. MHP’li milletvekilleri, yasanın mevcut haliyle Genel Kurul’dan geçmesi konusunda ısrarını sürdürüyor.

AKP kurmayları, yasa teklifi üzerinden parti içerisinde bölünmenin olmaması için yasada itiraz edilen maddelerde değiştirme konusunda çalışmalarını artırdı. Yasa teklifinin 29’uncu maddesinde yer alan “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun” tekrar ele alınacağı belirtiliyor. Söz konusu maddenin daha derinlemesine açıklamasının yapılacağı kaydediliyor. Ayrıca aynı maddeden dolayı 3 yıl hapis cezasının da önergeyle değiştirileceği vurgulanıyor.