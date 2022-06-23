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Miçotakis Türkiye’yi şikayete gitti!

Miçotakis Türkiye’yi şikayete gitti!
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23 Haziran 2022 - 12:59

Belçika’nın başkenti Brüksel bugün AB üyesi 27 ülkenin liderlerine ev sahipliği yapacak. Zirvede ağırlıklı olarak Ukrayna ile bağlantılı konuları görüşülecek. Ancak toplantıya katılacak olan Miçokakis’in gündemi yine Türkiye.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bugün başlıyor. Brüksel’de gerçekleşecek olan zirve iki gün sürecek. AB üyesi 27 ülkenin liderlerinin katılımı ile gerçekleşecek zirvenin ana konusu Ukrayna’daki savaş olacak.

Zirvede Kaliningrad gerginliği ve tahıl krizi gibi konularda masaya yatırılacak. Ancak toplantıya katılacak olan Miçokakis’in gündemi yine Türkiye.

Yunan basını Miçotakis’in zirvede gündeme getireceği konuları sayfalarına taşıdı.

Türkiye, adaların silahsızlandırılması gerektiğini belirtiyor. Yunanistan ise adaların silahsızlandırılmasının Yunan toprak bütünlüğünü ilgilendirdiği iddiası ile müzakere edilemeyeceğini belirtiyor.

CNN Yunanistan, haberinde Miçotakis’in ‘Türkiye’nin saldırganlığını’ gündeme getireceği bilgisine yer verdi.

Birinci manşetten verilen ‘Türk saldırganlığı gündemde’  başlıklı haberde şu ifadeler yer aldı;

‘Başbakan Miçotakis’in Türk provokasyonları konusunu iki gün sürecek zirvede gündeme getirmesi bekleniyor.’

Gazete Miçotakis’in bu girişimleri sonrası sonuç metninde ‘Türkiye’nin davranışının kınanmasının beklendiğini’ yazdı.

RUMLAR DA GÜNDEME GETİRECEK

Yunanistan’ın Doğu Ege adalarının gayri askeri statüsünü ihlal etmesiyle Türkiye ile Yunanistan arasında artan gerginliğin de zirve toplantısında Yunanistan’ın haricinde Kıbrıs Rum kesimi tarafından da gündeme getirilmesi bekleniyor.

CNN Yunanistan geçtiğimiz günlerde de benzer bir iddiayı gündeme taşımıştı George Papaconstantinou imzalı haberde şu ifadeler yer almıştı;

‘Miçotakis, Brüksel ve Madrid’de Türkiye’nin saldırganlığını, Yunanistan’ın güvenliği ile Avrupa ve Avrupa-Atlantik düzeyinde istikrar için pusuda bekleyen tehlikeleri inançla teşhir edecek.’

ZİRVEDEN ÖNCE TÜRKİYE MESAJI

Dün, Capital adlı Yunan televizyon kanalından Spyros Dimitrelis’e röportaj veren Miçotakis’in hedefinde yine Türkiye vardı.

Türkiye’yi, Doğu Akdeniz’de yayılmacılıkla suçlayan Yunan lider ‘Herkes, Türkiye’nin aşırı retoriğinin sınırı aştığını anlıyor. Bu durum Türkiye’yi hiçbir yere götürmez’ iddiasında bulundu.

Miçotakis bu konuda Avrupa’nın Atina’yı desteklediğinin de altını çizdi.

 

AB Liderler Zirvesi: Miçotakis Türkiyeyi şikayete gitti

İki gün sürecek AB Liderler Zirvesi 23-24 Haziran’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek.

 

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis’in ABD’deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek ‘Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum’ demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın ‘Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir’ sözleri ise ayakta alkışlandı.

‘GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ’

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken ‘Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi. Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek’ ifadesini kullanmıştı.

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