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Fulya Öztürk, deprem bölgesinde yaşadıklarını CNN TÜRK canlı yayınında anlattı

Fulya Öztürk, deprem bölgesinde yaşadıklarını CNN TÜRK canlı yayınında anlattı
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11 Nisan 2023 - 12:07

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 63 gün geçti. Felaketin ilk gününden itibaren bölgeden yaptığı çarpıcı yayınlarla ses getiren CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, yaşadıklarını CNN TÜRK’te canlı yayında anlattı.

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, deprem bölgesinde yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Öztürk’ün anlattıklarından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

O gün saat 10’da Adıyaman’da olduk. Hatay’daki aile dostumuzdan bir Haber geldi bana. Deprem daha sallarken haber geldi bana. Salih abi, “Abla yıkıldık, Adana’yı ara” ne diyorsun abi. Kalktım deprem oldu diye. Benim ailem Adana’da olduğu için onları aramak istedim ama telefonlar çekmedi.

 

Fulya Öztürk, deprem bölgesinde yaşadıklarını CNN TÜRK canlı yayınında anlattı

 

Aykut’u aradım, “Çok kötü deprem oldu” Daha sonra aileme ulaştım. İyi olduklarını öğrenince hemen yola çıktık. Nasıl gideceğimizi düşündük. Pistler kapalıydı. Biz bir şekilde yetkili isimlerin kalkacağı uçağa bindik. Uçağın kapısı kapanana kadar nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Ya Antep’e, ya Adana’ya. En sonunda Adıyaman’a ineceğimizi söylediler.

BİR KAMYONETE 30 KİŞİ KAMERALARIMIZLA SIKIŞTIK

Araç yok, iletişim yok. Orada bir kamyonet vardı. Araç kiralayamıyorsun, abi dedim yalvarırım beni merkeze götür. Orada bir kaç arkadaşımız daha vardı. Merkeze gidelim haber yapalım. Biz küçük bir kamyonete belki 30 kişi kameralarımızla sıkıştık. Merkeze dağıldık. Daha sonra öğlen 7.6 deprem oldu. Binalar yıkıldı. Bir yandan aklım sizde. Bir yandan aileme ulaşamadım. Dakikalar sonra öyle bir sallandı ki canımızı zor kurtardık.

 

Fulya Öztürk, deprem bölgesinde yaşadıklarını CNN TÜRK canlı yayınında anlattı

 

Depremi Adıyaman’da arabanın içinde yakalandık. Fulya kaçın dedi. Arabadan indik, kaçtık. Hemen orada bir bina yıkıldı. Hem bölgeden haber vermek istiyorum bir yandan aileme ulaşmak istiyorum. Adıyaman’da her yeri gezdik, size ulaşmak istedik. Maraş merkezin üssü oradan belki yayın yapabiliriz diye oraya gittik.

Maraş yolunda arabanın içinde ufak bir sinyal aldık. Semiha Şahin vardı. Adıyaman’dayım ama Maraş’a gitmek istiyorum. Yayın yapamıyoruz. Semiha da, Adıyaman’dan haber alamıyoruz” dedi.

Maraş çok kötüydü. İnsanlar bir yere gitmeye çalışıyordu. Maraş’ta yine bir sinyal buldum.

CAN’IN KURTARILMASI

Bir sokağa girdim tesadüfen. Orada bir adam geldi, “Şurada birileri olabilir” dedim. Perdenin arkasında bir el oynuyordu. 14 yaşında Can olduğunu öğrendik. İyi misin? Elinle hareket yap. Konuşmasını ben de istemedim. Arayamıyoruz kimseyi. AFAD’a gittik. Oraya ekip gönderdik. Can’ı 4-5 saat sonra enkazdan çıkardık, şimdi Konya’da. Can’la görüştük. Annesin haber alınamadı.

Bir süreliğine geldim, geri döneceğim. Kaç Deprem bölgesi gördüm hatırlamıyorum. Çok büyük bir felaketti ve oradaki insanların seslerini duyurmamız lazım. Haber müdürlerimiz, ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Uzun uzun yayınlar yaptık. O bölge yalnız bırakılmaması gerekiyor. Depremzede bir genç kızımız, “Yarım iyi ama insan birisiyle sohbet etmek istiyor” dedi. Gelin çadır kentlere insanlarla sohbet edin, o bile çok iyi geliyor inanın.

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