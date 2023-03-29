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Ayşe Aslanpay’dan şoke eden iddia: Batuhan Karacakaya tarafından darp edildim

Ayşe Aslanpay’dan şoke eden iddia: Batuhan Karacakaya tarafından darp edildim
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29 Mart 2023 - 11:06

Sosyal medya fenomeni Ayşe Aslanpay, Aşk-ı Memnu’da canlandırdığı Bülent karakteri ile tanınan sevgilisi Batuhan Karacakaya tarafından darp edildiğini iddia etti.

Ayşe Aslanpay, Instagram sayfasında yazılı bir açıklama yayınladı:

“Yaşadığım bu zorlu süreçle ilgili eski erkek arkadaşım Batuhan Karacakaya’dan şikayetçi oldum. Darp edildiğime dair elimdeki tüm delilleri dosyaya sundum. Bundan sonra b konuyla ilgili tarafıma yapılan tüm hakaret ve asılsız olaylarla ilgili avukatım suç duyurusunda bulunacaktır. Mental olarak o kadar yoruldum ki, ben hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Bu süreçte destek olan tüm arkadaşlarıma ve avukatıma teşekkürler.”

 

Ayşe Aslanpaydan şoke eden iddia: Batuhan Karacakaya tarafından darp edildim

 

 

Ayşe Aslanpay, Batuhan Karacakaya’nın 15 Şubat’ta çekilen videosunu da sayfasında paylaştı.

Karacakaya’nın “Bugün 15 Şubat. Ben sevdiğim kadına, Ayşe’ye zarar verdim. Bunun için çok pişmanım. Konu her ne olursa olsun, tartışmanın boyutu her ne olursa olsun bana bir şey yapılsa bile, ben sevdiğim kadına zarar verdim. Bunun için çok pişmanım. Bugünden itibaren Ayşe’nin benimle alakalı fiziksel hasar ile ilgili bir durumu olduğunda beni bu video ile yargılatabilir. Her yerde paylaşabilir. Kendimi savunacak tek bir kelimem dahi olmayacak size yemin ederim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Ayşe benim sevdiğim kadın.” açıklaması dikkat çekti.

 

Ayşe Aslanpaydan şoke eden iddia: Batuhan Karacakaya tarafından darp edildim

 

Yaşananların ardından Batuhan Karacakaya da sosyal medya hesabında peş peşe açıklamalar yayınladı:

“Öncelikle şahsıma yapılan iddiaların asla gerçeği yansıtmadığını bilmenizi isterim. 6 aydır süre gelen ilişkimizin bu duruma gelmesi ne yazık ki çok üzücü. Darp edildiğini iddia ettiği günün ve ertesi günün iftira olduğunu kanıtlıyacak bizzat kendisinin çektiği fotoğraf ve videoları mevcuttur. Kendisinin hiç bir darp izi bulunmamaktadır. Aksine bu durumda darp edilen, evinin kapısına defalarca gelinen, arabasına zarar verilen bizzat şahsımdır. Söylediğim her şeyin kamera görüntüleri mevcuttur. Hukuki birimlere belgelerimi teslim ettim. Gerekli işlemler başlatıldı. Uzaklaştırma kararı almama rağmen defalarca otoparkıma gizlice girip kapımı yumrukladığı, ailemin evine gidip onları rahatsız ettiği, iş yerimize gelip beni çok zor durumlarda bırakmasına rağmen şikayet etmeyip sabırlı davranmıştım. Mesajlarına düne kadar cevap vermedim ve bu asılsız iddialarla karşı karşıya kaldım.”

Ayşe Aslanpaydan şoke eden iddia: Batuhan Karacakaya tarafından darp edildim

 

Paylaştığı videolarla mağdur olan kişinin kendisi olduğunu ve Darp edildiğini söyleyen Karacaya “Özel hayatımın her zaman gizli kalmasına özen gösterdim. Özellikle birlikte olduğum kadının bana yaşattığı olumsuz olayıları asla paylaşmak istemezdim… Fakat şahsıma yapılan asılsız iddialardan dolayı gerçekleri iddia olarak değil kanıtlı bir şekilde paylaşmak durumundayım. Her zaman sabrımı korumaya, karşımdaki insanın kadın olduğunu düşünerek zarar görmemesi için susmaya özen gösterdim. Ama artık gereğinin yapılması için tüm başvurularımı ilgili birimlere yapmış bulunmaktayım. ” dedi.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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