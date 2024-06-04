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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak…

Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Haziran 2024 - 14:53

Birçok kişi para, aşk, kariyer ve sağlık konusunda burçlara başvuruyor. Peki Haziran ayında burçları ne bekliyor? Dünyaca ünlü uzman astrolog Evan Nathaniel Grim, şans gezegeninin etkilerine dair önemli bilgiler verdi. Buna göre Haziran, bazı burçlar için adeta şans ayı olacak. İşte para ve kariyer konularında zirveyi görecek olan burçlar…

Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 1

Şans, fırsat, bolluk, bereket, genişleme ve büyümenin gezegeni Jüpiter, 26 Mayıs 2024 tarihi itibariyle İkizler burcuna geçti ve Haziran 2025 tarihine kadar İkizler burcunda yolculuğuna devam edecek. Her 12 yılda bir gerçekleşen bu geçiş, kolektif öğrenme, değişim, tartışma ve büyüme arzumuzu güçlendirirken bu durum bazı burçlar için olumlu birçok etki sağlayacak. Uzman astrolog Evan Nathaniel Grim, şans gezegeninin etkilerine dair önemli bilgiler verdi. İşte Haziran ayı için burç yorumları…

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 2

KOÇ

Uzman astrolog Evan Nathaniel Grim, Koç burcunun bu gezegen geçişinde dil öğrenmeye veya kendini geliştirmeye yatkın olacağını belirtti.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 3

Daha fazla bilgi edinme konusunda adeta bir açlık yaşayacaklarını söyleyen Grim, Koç burçlarının zihinlerine yeni konulara açarak yeni şeyler keşfedebileceklerine vurgu yaptı. Ayrıca yerel geziler ile yeni dünyalar da keşfedebilirsiniz.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 4

BOĞA

Boğa burçlarının genel bir bereketlenmeyle şanslı bir döneme girdiklerini söyleyen Evan Nathaniel Grim, bu geçiş sayesinde değer duygularının güçleneceğini, ayrıca doğal yeteneklerine yeni bir bakış açısı kazanabileceklerini belirtti.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 5

Artan kendine güvenle birlikte kazançlarında da artış ortaya çıkabileceğini söyledi.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 6

İKİZLER

İkizler burçlarındaki Jüpiter’in nimetinden yararlanma ihtimali diğerlerinden daha fazla. Astrolog Grim, yeni seyahatler, farklı dünyalar ve yeni eğitimler ile birlikte İkizler burcunun hayatına bereketi çekeceğini belirtti.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 7

Özellikle haziran ayından eylül ayına kadar büyük resmi görerek hayata dair inançlarının daha fazla artacağını söyleyen Grim, ikizler burçlarının kariyerindeki seçeneklerin de görmeye yarayacağını söylüyor. Bu nedenle profesyonel birçok fırsatın da kapılarının aralanacağını belirtiyor.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 8

YENGEÇ

Yengeç burçlarının Jüpiter sayesinde manevi bir arayış içerisine gireceğini söyleyen ünlü astrolog, ilham verici bir şekilde ruhen gelişebileceklerini belirtiyor.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 9

Bu süreçte rüyalarına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Evan Nathaniel Grim, Yengeç burçlarının his dünyasında da daha fazla artış yaşanacağına dair önemli bilgiler veriyor.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 10

ASLAN

Özellikle “sevgi” konusunda büyük bir gelişim göstereceklerini söyleyen uzman astrolog Evan Nathaniel Grim,, Jüpiter sayesinde arkadaşlıklar konusunda geniş bir alanda yer alabileceklerini belirtti.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 11

Aynı zamanda Aslan burçları sosyal açıdan oldukça aktif bir zamana girmeleri birlikte yeni teknolojilerle de iç içe olabilir.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 12

BAŞAK

Evan Nathaniel Grim, Başak burcunun, Jüpiter’in değişken bir burçta görev yaptığı süre boyunca parlamaya hazır olduğunu açıkladı.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 13

Kariyerinde büyüme ve parlama yaşayacak olan Başak burçları aynı zamanda bulunduğu ortamda da popüler olan kişilerin başında gelebilirler.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 14

TERAZİ

Terazi burcu için, İkizler’deki Jüpiter seyahatin, mentorluğun, baş döndürücülüğün, şifanın ve yüksek öğrenimin dokuzuncu evindeki hareketin önemini vurguluyor.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 15

Ünlü astrolog Evan Nathaniel Grim’e göre; hayata daha geniş bir bakış açısı kazandırmak için uzun mesafeli yolculuklara çıkabilir, yeni bir yüksek öğrenim ortamına girebilir veya bir tür eğitmenlik görevini kabul edebilirsiniz. Yazarsanız yayıncılık dünyasında daha fazla başarı elde edebilirsiniz. Bazılarınız seyahat ederken bir şifacıyla tanışabilir veya yeni bir akıl hocası bulabilirsiniz. Bu karşılaşmalar, kendi şifa yolculuğunuzu engelleyen bir parçanız olduğunu fark etmenize yardımcı olacaktır.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 16

AKREP

Evan Nathaniel Grim’e göre; yatırımlarınızı ve mali durumunuza bakış açınızı genişleteceksiniz. Daha etkili yatırım stratejileri belirleyebilir veya mevcut varlıkların değeri artabilir.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 17

Bazılarınız aynı zamanda içgüdülerinizden ve altıncı hissinizden yararlanacaksınız.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 18

YAY

Jüpiter’in karşıt burcunda olmasıyla Yay, romantik ilişkilerde büyük bir dönüşüm yaşayabilir. Bekar olan Yay burçları yeni birileriyle tanışabilir, temmuzun sonlarından ağustos ayına kadar oldukça çekici bir döneme girebilirler.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 19

Ailenizle ilgili birçok konu gündeme gelebilir…

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 20

OĞLAK

İkizler’deki Jüpiter, rutinleriniz ve bedensel formunuzun değişimi için altıncı evinizde hareket ediyor. Evan Nathaniel Grim’e göre; günlük işleriniz yoğun olabilir veya işinizde başarılı olmak için yeni beceriler edinebilirsiniz. Ayrıca yeni beceriler gerektiren yeni bir işe de başlayabilirsiniz.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 21

Çalışmanız muhtemelen entelektüel açıdan teşvik edici olacaktır. Potansiyel olarak iş için daha sık seyahat edebilirsiniz. Diğerleri ise sağlıkları hakkında anlayışlı bakış açıları kazanacak.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 22

KOVA

Sahne ışıklarından yeni heyecanlara yol alabilecek kadar zengin bir alanda hareket edebilecek Kova burçları, romantik bir coşkuyla karşı karşıya kalabilir. Özellikle temmuz sonu ve ağustos aylarında aktif, romantik bir hayata adım atabilirsiniz.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 23

Hali hazırda bir ilişkisi olanlar bu süre zarfında kıvılcımların yeniden uçtuğunu görecekler. Pek çok Kova burcu, garantili bir yol olmasa bile, sevdikleri şeyi yapmanın risk almaya değer olduğunu anlayacaktır.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 24

BALIK

Evan Nathaniel Grim’e göre; Jüpiter Balık burçlarına, hareket etme veya seyahat etme fırsatları sunabilir.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 25

Ayrıca ailenizle ilgili daha iyimser bir bakış açısına sahip olacaksınız ve bu, onlarla daha uyumlu ilişkiler kurmanıza zemin hazırlayabilir. Eviniz bir öğrenme ve ilham kaynağı olacak.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 26

EN ZEKİ BURÇ HANGİSİ?

Zeka seviyenizle burcunun arasında bir bağlantı olduğunu düşünür müydünüz? Evet yanlış duymadınız. Yapılan araştırmalar sonucunda burcunuzun, sizin bir dahi olduğunuzun kanıtı olabileceği ortaya çıktı. Zeka seviyeleri diğerlerine oranla yüksek olan burçlar sıralandı.

İşte IQ seviyeleri diğerlerine oranla daha yüksek olan burçların listesi…

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 27

Aslında, en zeki 5 burç Kova, Başak, Oğlak, Akrep ve İkizlerdir. Ancak dahilerin sahip olma eğiliminde olduğu kişilik özelliklerine sahip başka işaretler de vardır.

Dahiler; konfor alanlarının dışına çıktıklarında tamamen atılmazlar; esnektirler ve duruma veya çevreye uyum sağlayabilirler.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 28

İyi vakit geçirmek için başkalarının yanında olmaları gerekmez, çünkü hayattan zevk almayı bilir ve genellikle bir projeye veya problem çözmeye odaklanmaktan oldukça mutludurlar. Dahi olmak için inek olmanıza gerek yok, sadece yüksek bir zekaya ve yaratıcı bir beyne sahip olmanız gerekiyor.

İşte IQ seviyesi yüksek olan o burçlar…

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 29

1. KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Kova, neredeyse her şeyi entelektüel zihinleri aracılığıyla filtreleme eğilimindedir.

Kendilerini bir durumdan uzaklaştırabilirler, bu da bir çözüm bulmalarını kolaylaştırır. Dengeli, yaratıcı ve soğukkanlı olmalarıyla tanınırlar.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 30

Geniş fikirlidir ve kendileri dışındaki kaynaklardan fikir ve kavramları kabul ederler. Aslında, alternatif bakış açıları ararlar.

Ancak, bir şeyi destekleyen kanıtları görmeden bir şey hakkında bir inanca bağlanmazlar.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 31

2. BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Başaklar, insanların çoğu sıradan şeyler olsa bile, her türlü şeylerle ilgilenir.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 32

Bir çözüm için, cevap veya cevap bulmak Başak’tan satın alınması zorsa. Çözülemeyeni ve yapabileceğini düzeltmeyi sevenler. Ve sürekli düşünüyorlar.

Övünmeyi sevmeseler de, Başak’ın çözemediği çok az şey vardır.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 33

3. OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Oğlaklar, akıllı kararlar vermelerine yardımcı olan çok metodik, kesin ve oldukça yapılandırılmış bir düşünce tarzına sahiptir.

Hedefleri hakkında net bir fikre sahip olarak aşırı dürtüsel olmaktan kaçınırlar ve alternatif stratejiler düşünmeye istekliyken büyük resme bakarlar ve tüm sonuçları düşünürler.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 34

Oğlaklar akıllı mı? Evet, Oğlaklar çok zeki olma eğilimindedir ve beyinlerini iyi bir şekilde kullanma yeteneğine sahiptir!

Onlar çeşitli konularda yaşam boyu öğrencilerdir. Vazgeçmezler; bir hata yaptıklarında, ondan öğrenirler ve uyum sağlarlar.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 35

4. AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Akrep’i zihinsel güçleri, algısal zekaları ve yoğunlukları nedeniyle kandırmak neredeyse imkansızdır.

Algısal akıl yürütmeleri veya duyularından aldıkları bilgileri kullanma yetenekleri vardır. Duyularından çok fazla bilgi edinmekle kalmaz, aynı zamanda onu çok hızlı bir şekilde kullanabilirler.

Akrepler, diğer insanların kaçırmaya meyilli olduğu bilgileri alır. Bir Akrep’i dolandıramazsınız çünkü hemen üzerinize gelirler ve yüksek zekalarını intikam için kullanmalarını istemezsiniz.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 36

5. İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

Tek yapmanız gereken İkizler konuşmasını dinlemek ve onların dehasını anlayacaksınız.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 37

Zodyak’ın en hızlı düşünürleridir ve bilgi edinme ve yayma konusunda özel bir yeteneğe sahiptirler. Genellikle, bir dehanın başka bir göstergesi olan tam gelişmiş bir mizah anlayışına sahiptirler.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 38

Komik insanlar sadece daha yüksek IQ’lara sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla yaratıcılık sergilerler, etkileyici akıl yürütme becerilerine ve sözlü becerilere sahiptirler ve oldukça kolay yeni arkadaşlar edinirler. Bu, İkizleri mükemmel bir şekilde tanımlar çünkü tüm bu kişilik özelliklerine sahiptirler!

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 39

6. BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Balık, dağınık beyinli dahiler klişesinden farklı değildir.

Balıklar süper yüksek zeka ve yaratıcılığa sahiptir, ancak bazen kendi hayal güçlerine kapılabilirler. O kadar çok fikirleri var ki, boğulabilirler…

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 40

Balıklar, başkalarının yaşadıklarına karşı duyarlı olma eğilimindedir – sanki bir başkasının ne düşündüğünü veya hissettiğini hissedebiliyormuş gibi.

Duygusal olarak zekidirler, o kadar ki içgüdülerine güvenirler, karakter konusunda harika yargıçlardır ve gerçekten iyi bir insan olmayı önemserler.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 41

Bazı insanlar girdikleri her ortamda çekicilikleriyle ön plana çıkar. Bu durum astrolojiye göre kişilerin burçlarından kaynaklanabilir. Bilindiği üzere; burçlar, kişilerin doğdukları gün ve aya göre belirlenir. Ateş, toprak, hava ve su olarak gruplandırılan bu burçlar bazı kişilere göre; yaşamımızda büyük bir rol oynar. Sabah’ta yer alan habere göre uzman astrologlar çekicilikleri, yüksek libidoları ile öne çıkan burçları bir bir sıraladı.

İşte o sıralama!

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 42

1. AKREP

Akrepler, yüksek bir cinsel dürtüye sahiptir ve son derece şehvetli ve aşklıdır.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 43

Tüm burçlar arasında çekicilikleriyle ön plana çıkan bu burç temel olarak libidoları tarafından yönetilirler, bu nedenle 1 numaralı yer onlara ayrılmıştır.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 44

2. KOÇ

Koç burçları genel olarak arzulu bir karaktere sahiptir. İkili ilişkilerinde bu detay onlar için oldukça önemli olurken öte yandan bu burçlar yine girdikleri her ortamda ilgiyi üzerine toplayabilecek kabiliyete de sahiptir.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 45

Bu nedenle Koç burcunu sıralamanın ikinci kısmına koyabilirsiniz.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 46

3. BOĞA

Üçüncü burç ise kesinlikle Boğa’dır. Özellikle gücüyle ön plana çıkan Boğa, şüphesiz en güçlü ve hakim burçlarından biridir. Onlar her zaman ne istediklerini bilirler. Tam da bu özgüvenle en çekici burçlar arasında sıralamada ilk üçe girebilirler.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 47

4. ASLAN

Bu sıralamaya Aslan burcunu eklememek olmaz elbet. Libidosu yüksek olan Aslan burcu erkek-kadın fark etmeksizin gerek özgüvenleri gerekse liderlik özellikleriyle girdikleri her ortamda güneş gibi parlamaktadır.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 48

Bu burç ilk başta biraz fazla korkutucu ve kibirli görünse de, kimsenin Aslan’ın emirlerine karşı koyamamasının bir nedeni var.

Güneş’in bu burç üzerinde çok büyük bir hakimiyeti vardır. Aslan figürü tarih boyunca kahramanlık ve krallık sembolü olarak değerlendirilmiştir. Ne kadar dördüncü sırada olsa da Aslan burçları diğer tüm burçlarla çekicilik konusunda yarışabilir.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 49

Bu 4 burç girdikleri her ortamda daima öne çıkan çekicilikleriyle bilinse de diğer birçok burcun da oldukça dikkat çeken yönleri bulunur…

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 50

Örneğin; Başak ve Oğlak gibi astrolojik burçlar azimli ve hırslıdır, ayrıca sonuçlar ve başarılar konusunda çok titizdirler.

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Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak… - Sayfa 51

Yengeçler, İkizler ve Balıklar, duygularla baş etme konusunda harikadır.

Yaylar ve Kovalar ise kaygısız ve bağımsızdır.

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