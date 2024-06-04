Dünyaca ünlü astrolog açıkladı! Haziran’da bu burcun hayatına şans akacak…

Birçok kişi para, aşk, kariyer ve sağlık konusunda burçlara başvuruyor. Peki Haziran ayında burçları ne bekliyor? Dünyaca ünlü uzman astrolog Evan Nathaniel Grim, şans gezegeninin etkilerine dair önemli bilgiler verdi. Buna göre Haziran, bazı burçlar için adeta şans ayı olacak. İşte para ve kariyer konularında zirveyi görecek olan burçlar…

Şans, fırsat, bolluk, bereket, genişleme ve büyümenin gezegeni Jüpiter, 26 Mayıs 2024 tarihi itibariyle İkizler burcuna geçti ve Haziran 2025 tarihine kadar İkizler burcunda yolculuğuna devam edecek. Her 12 yılda bir gerçekleşen bu geçiş, kolektif öğrenme, değişim, tartışma ve büyüme arzumuzu güçlendirirken bu durum bazı burçlar için olumlu birçok etki sağlayacak. Uzman astrolog Evan Nathaniel Grim, şans gezegeninin etkilerine dair önemli bilgiler verdi. İşte Haziran ayı için burç yorumları…

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KOÇ Uzman astrolog Evan Nathaniel Grim, Koç burcunun bu gezegen geçişinde dil öğrenmeye veya kendini geliştirmeye yatkın olacağını belirtti.

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Daha fazla bilgi edinme konusunda adeta bir açlık yaşayacaklarını söyleyen Grim, Koç burçlarının zihinlerine yeni konulara açarak yeni şeyler keşfedebileceklerine vurgu yaptı. Ayrıca yerel geziler ile yeni dünyalar da keşfedebilirsiniz.

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BOĞA Boğa burçlarının genel bir bereketlenmeyle şanslı bir döneme girdiklerini söyleyen Evan Nathaniel Grim, bu geçiş sayesinde değer duygularının güçleneceğini, ayrıca doğal yeteneklerine yeni bir bakış açısı kazanabileceklerini belirtti.

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Artan kendine güvenle birlikte kazançlarında da artış ortaya çıkabileceğini söyledi.

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İKİZLER İkizler burçlarındaki Jüpiter’in nimetinden yararlanma ihtimali diğerlerinden daha fazla. Astrolog Grim, yeni seyahatler, farklı dünyalar ve yeni eğitimler ile birlikte İkizler burcunun hayatına bereketi çekeceğini belirtti.

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Özellikle haziran ayından eylül ayına kadar büyük resmi görerek hayata dair inançlarının daha fazla artacağını söyleyen Grim, ikizler burçlarının kariyerindeki seçeneklerin de görmeye yarayacağını söylüyor. Bu nedenle profesyonel birçok fırsatın da kapılarının aralanacağını belirtiyor.

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YENGEÇ Yengeç burçlarının Jüpiter sayesinde manevi bir arayış içerisine gireceğini söyleyen ünlü astrolog, ilham verici bir şekilde ruhen gelişebileceklerini belirtiyor.

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Bu süreçte rüyalarına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Evan Nathaniel Grim, Yengeç burçlarının his dünyasında da daha fazla artış yaşanacağına dair önemli bilgiler veriyor.

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ASLAN Özellikle “sevgi” konusunda büyük bir gelişim göstereceklerini söyleyen uzman astrolog Evan Nathaniel Grim,, Jüpiter sayesinde arkadaşlıklar konusunda geniş bir alanda yer alabileceklerini belirtti.

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Aynı zamanda Aslan burçları sosyal açıdan oldukça aktif bir zamana girmeleri birlikte yeni teknolojilerle de iç içe olabilir.

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BAŞAK Evan Nathaniel Grim, Başak burcunun, Jüpiter’in değişken bir burçta görev yaptığı süre boyunca parlamaya hazır olduğunu açıkladı.

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Kariyerinde büyüme ve parlama yaşayacak olan Başak burçları aynı zamanda bulunduğu ortamda da popüler olan kişilerin başında gelebilirler.

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TERAZİ Terazi burcu için, İkizler’deki Jüpiter seyahatin, mentorluğun, baş döndürücülüğün, şifanın ve yüksek öğrenimin dokuzuncu evindeki hareketin önemini vurguluyor.

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Ünlü astrolog Evan Nathaniel Grim’e göre; hayata daha geniş bir bakış açısı kazandırmak için uzun mesafeli yolculuklara çıkabilir, yeni bir yüksek öğrenim ortamına girebilir veya bir tür eğitmenlik görevini kabul edebilirsiniz. Yazarsanız yayıncılık dünyasında daha fazla başarı elde edebilirsiniz. Bazılarınız seyahat ederken bir şifacıyla tanışabilir veya yeni bir akıl hocası bulabilirsiniz. Bu karşılaşmalar, kendi şifa yolculuğunuzu engelleyen bir parçanız olduğunu fark etmenize yardımcı olacaktır.

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AKREP Evan Nathaniel Grim’e göre; yatırımlarınızı ve mali durumunuza bakış açınızı genişleteceksiniz. Daha etkili yatırım stratejileri belirleyebilir veya mevcut varlıkların değeri artabilir.

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Bazılarınız aynı zamanda içgüdülerinizden ve altıncı hissinizden yararlanacaksınız.

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YAY Jüpiter’in karşıt burcunda olmasıyla Yay, romantik ilişkilerde büyük bir dönüşüm yaşayabilir. Bekar olan Yay burçları yeni birileriyle tanışabilir, temmuzun sonlarından ağustos ayına kadar oldukça çekici bir döneme girebilirler.

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Ailenizle ilgili birçok konu gündeme gelebilir…

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OĞLAK İkizler’deki Jüpiter, rutinleriniz ve bedensel formunuzun değişimi için altıncı evinizde hareket ediyor. Evan Nathaniel Grim’e göre; günlük işleriniz yoğun olabilir veya işinizde başarılı olmak için yeni beceriler edinebilirsiniz. Ayrıca yeni beceriler gerektiren yeni bir işe de başlayabilirsiniz.

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Çalışmanız muhtemelen entelektüel açıdan teşvik edici olacaktır. Potansiyel olarak iş için daha sık seyahat edebilirsiniz. Diğerleri ise sağlıkları hakkında anlayışlı bakış açıları kazanacak.

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KOVA Sahne ışıklarından yeni heyecanlara yol alabilecek kadar zengin bir alanda hareket edebilecek Kova burçları, romantik bir coşkuyla karşı karşıya kalabilir. Özellikle temmuz sonu ve ağustos aylarında aktif, romantik bir hayata adım atabilirsiniz.

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Hali hazırda bir ilişkisi olanlar bu süre zarfında kıvılcımların yeniden uçtuğunu görecekler. Pek çok Kova burcu, garantili bir yol olmasa bile, sevdikleri şeyi yapmanın risk almaya değer olduğunu anlayacaktır.

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BALIK Evan Nathaniel Grim’e göre; Jüpiter Balık burçlarına, hareket etme veya seyahat etme fırsatları sunabilir.

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Ayrıca ailenizle ilgili daha iyimser bir bakış açısına sahip olacaksınız ve bu, onlarla daha uyumlu ilişkiler kurmanıza zemin hazırlayabilir. Eviniz bir öğrenme ve ilham kaynağı olacak.

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EN ZEKİ BURÇ HANGİSİ? Zeka seviyenizle burcunun arasında bir bağlantı olduğunu düşünür müydünüz? Evet yanlış duymadınız. Yapılan araştırmalar sonucunda burcunuzun, sizin bir dahi olduğunuzun kanıtı olabileceği ortaya çıktı. Zeka seviyeleri diğerlerine oranla yüksek olan burçlar sıralandı. İşte IQ seviyeleri diğerlerine oranla daha yüksek olan burçların listesi…

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Aslında, en zeki 5 burç Kova, Başak, Oğlak, Akrep ve İkizlerdir. Ancak dahilerin sahip olma eğiliminde olduğu kişilik özelliklerine sahip başka işaretler de vardır. Dahiler; konfor alanlarının dışına çıktıklarında tamamen atılmazlar; esnektirler ve duruma veya çevreye uyum sağlayabilirler.

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İyi vakit geçirmek için başkalarının yanında olmaları gerekmez, çünkü hayattan zevk almayı bilir ve genellikle bir projeye veya problem çözmeye odaklanmaktan oldukça mutludurlar. Dahi olmak için inek olmanıza gerek yok, sadece yüksek bir zekaya ve yaratıcı bir beyne sahip olmanız gerekiyor. İşte IQ seviyesi yüksek olan o burçlar…

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1. KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT) Kova, neredeyse her şeyi entelektüel zihinleri aracılığıyla filtreleme eğilimindedir. Kendilerini bir durumdan uzaklaştırabilirler, bu da bir çözüm bulmalarını kolaylaştırır. Dengeli, yaratıcı ve soğukkanlı olmalarıyla tanınırlar.

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Geniş fikirlidir ve kendileri dışındaki kaynaklardan fikir ve kavramları kabul ederler. Aslında, alternatif bakış açıları ararlar. Ancak, bir şeyi destekleyen kanıtları görmeden bir şey hakkında bir inanca bağlanmazlar.

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2. BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL) Başaklar, insanların çoğu sıradan şeyler olsa bile, her türlü şeylerle ilgilenir.

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Bir çözüm için, cevap veya cevap bulmak Başak’tan satın alınması zorsa. Çözülemeyeni ve yapabileceğini düzeltmeyi sevenler. Ve sürekli düşünüyorlar. Övünmeyi sevmeseler de, Başak’ın çözemediği çok az şey vardır.

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3. OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK) Oğlaklar, akıllı kararlar vermelerine yardımcı olan çok metodik, kesin ve oldukça yapılandırılmış bir düşünce tarzına sahiptir. Hedefleri hakkında net bir fikre sahip olarak aşırı dürtüsel olmaktan kaçınırlar ve alternatif stratejiler düşünmeye istekliyken büyük resme bakarlar ve tüm sonuçları düşünürler.

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Oğlaklar akıllı mı? Evet, Oğlaklar çok zeki olma eğilimindedir ve beyinlerini iyi bir şekilde kullanma yeteneğine sahiptir! Onlar çeşitli konularda yaşam boyu öğrencilerdir. Vazgeçmezler; bir hata yaptıklarında, ondan öğrenirler ve uyum sağlarlar.

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4. AKREP (23 EKİM – 21 KASIM) Akrep’i zihinsel güçleri, algısal zekaları ve yoğunlukları nedeniyle kandırmak neredeyse imkansızdır. Algısal akıl yürütmeleri veya duyularından aldıkları bilgileri kullanma yetenekleri vardır. Duyularından çok fazla bilgi edinmekle kalmaz, aynı zamanda onu çok hızlı bir şekilde kullanabilirler. Akrepler, diğer insanların kaçırmaya meyilli olduğu bilgileri alır. Bir Akrep’i dolandıramazsınız çünkü hemen üzerinize gelirler ve yüksek zekalarını intikam için kullanmalarını istemezsiniz.

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5. İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN) Tek yapmanız gereken İkizler konuşmasını dinlemek ve onların dehasını anlayacaksınız.

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Zodyak’ın en hızlı düşünürleridir ve bilgi edinme ve yayma konusunda özel bir yeteneğe sahiptirler. Genellikle, bir dehanın başka bir göstergesi olan tam gelişmiş bir mizah anlayışına sahiptirler.

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Komik insanlar sadece daha yüksek IQ’lara sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla yaratıcılık sergilerler, etkileyici akıl yürütme becerilerine ve sözlü becerilere sahiptirler ve oldukça kolay yeni arkadaşlar edinirler. Bu, İkizleri mükemmel bir şekilde tanımlar çünkü tüm bu kişilik özelliklerine sahiptirler!

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6. BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART) Balık, dağınık beyinli dahiler klişesinden farklı değildir. Balıklar süper yüksek zeka ve yaratıcılığa sahiptir, ancak bazen kendi hayal güçlerine kapılabilirler. O kadar çok fikirleri var ki, boğulabilirler…

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Balıklar, başkalarının yaşadıklarına karşı duyarlı olma eğilimindedir – sanki bir başkasının ne düşündüğünü veya hissettiğini hissedebiliyormuş gibi. Duygusal olarak zekidirler, o kadar ki içgüdülerine güvenirler, karakter konusunda harika yargıçlardır ve gerçekten iyi bir insan olmayı önemserler.

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Bazı insanlar girdikleri her ortamda çekicilikleriyle ön plana çıkar. Bu durum astrolojiye göre kişilerin burçlarından kaynaklanabilir. Bilindiği üzere; burçlar, kişilerin doğdukları gün ve aya göre belirlenir. Ateş, toprak, hava ve su olarak gruplandırılan bu burçlar bazı kişilere göre; yaşamımızda büyük bir rol oynar. Sabah’ta yer alan habere göre uzman astrologlar çekicilikleri, yüksek libidoları ile öne çıkan burçları bir bir sıraladı. İşte o sıralama!

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1. AKREP Akrepler, yüksek bir cinsel dürtüye sahiptir ve son derece şehvetli ve aşklıdır.

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Tüm burçlar arasında çekicilikleriyle ön plana çıkan bu burç temel olarak libidoları tarafından yönetilirler, bu nedenle 1 numaralı yer onlara ayrılmıştır.

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2. KOÇ Koç burçları genel olarak arzulu bir karaktere sahiptir. İkili ilişkilerinde bu detay onlar için oldukça önemli olurken öte yandan bu burçlar yine girdikleri her ortamda ilgiyi üzerine toplayabilecek kabiliyete de sahiptir.

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Bu nedenle Koç burcunu sıralamanın ikinci kısmına koyabilirsiniz.

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3. BOĞA Üçüncü burç ise kesinlikle Boğa’dır. Özellikle gücüyle ön plana çıkan Boğa, şüphesiz en güçlü ve hakim burçlarından biridir. Onlar her zaman ne istediklerini bilirler. Tam da bu özgüvenle en çekici burçlar arasında sıralamada ilk üçe girebilirler.

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4. ASLAN Bu sıralamaya Aslan burcunu eklememek olmaz elbet. Libidosu yüksek olan Aslan burcu erkek-kadın fark etmeksizin gerek özgüvenleri gerekse liderlik özellikleriyle girdikleri her ortamda güneş gibi parlamaktadır.

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Bu burç ilk başta biraz fazla korkutucu ve kibirli görünse de, kimsenin Aslan’ın emirlerine karşı koyamamasının bir nedeni var. Güneş’in bu burç üzerinde çok büyük bir hakimiyeti vardır. Aslan figürü tarih boyunca kahramanlık ve krallık sembolü olarak değerlendirilmiştir. Ne kadar dördüncü sırada olsa da Aslan burçları diğer tüm burçlarla çekicilik konusunda yarışabilir.

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Bu 4 burç girdikleri her ortamda daima öne çıkan çekicilikleriyle bilinse de diğer birçok burcun da oldukça dikkat çeken yönleri bulunur…

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Örneğin; Başak ve Oğlak gibi astrolojik burçlar azimli ve hırslıdır, ayrıca sonuçlar ve başarılar konusunda çok titizdirler.

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