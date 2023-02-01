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Erol Işık’tan – Bodrum Belediye Başkanı’na sitem

Erol Işık’tan – Bodrum Belediye Başkanı’na sitem
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Mayıs 2023 - 15:53
Ünlü organizatör ve koreograf Banu Noyan’ın üçüncü kez düzenlediği Open Stage Moda
Günleri’nin final gösterisi, ünlü modacı Cemil İpekçi defilesi ile gerçekleştirildi. Birbirinden ünlü
mankenlerin podyuma çıktığı defilede, İpekçi’nin “Bodrum” adını verdiği koleksiyonu podyumda
sergilendi. Yüzlerce davetlinin ayakta alkışladığı İpekçi’nin koleksiyonu, rengarenk desenleriyle
yaklaşan yaz aylarının sıcaklığını yansıtıyordu. Hem Open Stage Moda Günleri hem de finaldeki Cemil
İpekçi’nin “Bodrum” koleksiyonu, medyada da günlerce konuşuldu.
Başarılı bir organizasyon sonunda sergilenen Cemil İpekçi’nin “Bodrum” adlı koleksiyonun
ardından moda dünyası, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’tan bir açıklama, bir tebrik veya bir
teşekkür mesajı bekledi. Türkiye’nin bu seçim atmosferinde katkısı olmadığı halde Bodrum’un ve
dolayısıyla kendisinin reklamının yapıldığı organizasyona Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın
kayıtsız kalması şaşkınlık yarattı.
Yeni koleksiyonuna “Bodrum” adını veren Cemil İpekçi, yakın dostlarının Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras’tan tebrik alıp almadığı konusundaki sorularına, “Ben bu koleksiyonu hazırlarken
ülkemizin turizm merkezi Bodrum’a bir katkım olsun diye düşünmüştüm. Hiç kimseden bir teşekkür,
takdir veya tebrik beklemedim. Ancak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın, bir telefon edip
teşekkür etmesi nazik bir jest olurdu” diye yanıt verdi.
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