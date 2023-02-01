Erol Işık’tan – Bodrum Belediye Başkanı’na sitem

Ünlü organizatör ve koreograf Banu Noyan’ın üçüncü kez düzenlediği Open Stage Moda

Günleri’nin final gösterisi, ünlü modacı Cemil İpekçi defilesi ile gerçekleştirildi. Birbirinden ünlü

mankenlerin podyuma çıktığı defilede, İpekçi’nin “Bodrum” adını verdiği koleksiyonu podyumda

sergilendi. Yüzlerce davetlinin ayakta alkışladığı İpekçi’nin koleksiyonu, rengarenk desenleriyle

yaklaşan yaz aylarının sıcaklığını yansıtıyordu. Hem Open Stage Moda Günleri hem de finaldeki Cemil

İpekçi’nin “Bodrum” koleksiyonu, medyada da günlerce konuşuldu.

Başarılı bir organizasyon sonunda sergilenen Cemil İpekçi’nin “Bodrum” adlı koleksiyonun

ardından moda dünyası, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’tan bir açıklama, bir tebrik veya bir

teşekkür mesajı bekledi. Türkiye’nin bu seçim atmosferinde katkısı olmadığı halde Bodrum’un ve

dolayısıyla kendisinin reklamının yapıldığı organizasyona Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın

kayıtsız kalması şaşkınlık yarattı.

Yeni koleksiyonuna “Bodrum” adını veren Cemil İpekçi, yakın dostlarının Bodrum Belediye

Başkanı Ahmet Aras’tan tebrik alıp almadığı konusundaki sorularına, “Ben bu koleksiyonu hazırlarken

ülkemizin turizm merkezi Bodrum’a bir katkım olsun diye düşünmüştüm. Hiç kimseden bir teşekkür,

takdir veya tebrik beklemedim. Ancak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın, bir telefon edip

teşekkür etmesi nazik bir jest olurdu” diye yanıt verdi.