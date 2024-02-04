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CHP eski Defne İlçe Başkanı Akın Parlakyıldız CHP üyeliğinden istifa etti!

CHP eski Defne İlçe Başkanı Akın Parlakyıldız CHP üyeliğinden istifa etti!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Şubat 2024 - 15:07

CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 92 oy çıkmasına rağmen, görevden alınan CHP eski Defne İlçe Başkanı Akın Parlakyıldız, parti üyeliğinden istifa etti.

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