DERBİYİ YABANCI HAKEM YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin yabancı hakem tarafından yönetileceğini duyurdu. Bu açıklama, derbi öncesi hakem tartışmalarının önüne geçilmesi ve adil bir yönetim sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

YABANCI HAKEM KARARI NEDEN ALINDI?

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, derbinin yabancı hakem tarafından yönetilmesinin, Türk hakemlerine yönelik oluşabilecek baskıları ortadan kaldırmak amacıyla alındığını belirtti. Bu karar, Türk hakemlerinin üzerindeki olası baskıları engellemek ve objektif bir hakem yönetimi sağlamak adına önemli bir hamle olarak görüldü.

“Bu derbinin, hakem açısından tartışmalara neden olmadan ve tarafsız bir şekilde yönetilmesi için yabancı hakem tercih ettik,” diyen Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile gerekli yazışmaların yapıldığını ve hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

BAŞKANLARLA TOPLANTI GERÇEKLEŞMEDİ

İbrahim Hacıosmanoğlu, ayrıca derbi öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe kulüp başkanlarıyla bir toplantı düzenlemeyi planladıklarını, ancak iki kulüp arasında yaşanan iletişim eksiklikleri ve samimiyet sorunları nedeniyle toplantının gerçekleşmediğini açıkladı. Bu toplantının amacı, derbi öncesinde yaşanabilecek gerginliklerin önüne geçmek ve futbolun güzelliklerinin ön plana çıkarılmasını sağlamaktı. Ancak başkanlar arasındaki iletişim kopukluğu nedeniyle bu buluşma yapılmadı.

TFF’NİN HAKEM POLİTİKASI VE GELECEK PLANLARI

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, futbolun adil bir şekilde yönetilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Yabancı hakem uygulamasının, özellikle derbi gibi kritik maçlarda adaleti sağlamaya yönelik bir önlem olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, Türk hakemlerinin de uluslararası alanda kendilerini geliştireceğini ve bu gibi uygulamaların Türk hakemlerinin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

TFF’nin, her iki kulüp arasında adil ve eşit mesafede bir yaklaşım sergileyerek hakem ve yöneticilerin kararlarına tam destek verdiğini belirten Hacıosmanoğlu, bu çizgiden sapmayacaklarını ifade etti.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, 2025 Süper Lig 25. haftasında oynanacak ve futbolseverler için büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu önemli maçın, yabancı hakem tarafından yönetilmesi ile birlikte tarafsız bir ortamda geçmesi bekleniyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr