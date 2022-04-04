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SON DAKİKA: TFF Başkanı Nihat Özdemir İstifa Etti!

SON DAKİKA: TFF Başkanı Nihat Özdemir İstifa Etti!
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04 Nisan 2022 - 16:04

SON DAKİKA: TFF Başkanı Nihat Özdemir İstifa Etti!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in istifa haberi gündemi sarstı. Göreve geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan ve ‘atama’ usulüyle TFF Başkanlığı koltuğuna oturduğu söylenen Nihat Özdemir, kulüplerle yaşadığı tartışma sonrası istifa etme kararı aldı.

SON DAKİKA: TFF Başkanı Nihat Özdemir İstifa Etti!

Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) Tahkim Kurulu’nun, Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) görevden aldığı hakemler ve gözlemcilerle ilgili kararını bozmasının ardından yaşanan krizi artarak büyüyor.

Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in görevinden istifa ettiğini duyurdu.

2019 yılında yapılan seçimle göreve gelen Özdemir’in 1 yıl daha görev süresi bulunuyordu. TFF seçimi 2023 Haziran’da yapılacaktı.

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MEHMET BAYKAN İSTİFA ETMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK’nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu’ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıklamıştı.

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