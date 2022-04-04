SON DAKİKA: TFF Başkanı Nihat Özdemir İstifa Etti!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in istifa haberi gündemi sarstı. Göreve geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan ve ‘atama’ usulüyle TFF Başkanlığı koltuğuna oturduğu söylenen Nihat Özdemir, kulüplerle yaşadığı tartışma sonrası istifa etme kararı aldı.