Deprem mi oldu? 20 Mayıs

Son depremler listesi, 20 Mayıs itibari ile gündemde yer alıyor. Vatandaşlar gerçekleşen depremlerin şiddeti, saati ve nerede olduğu hakkındaki açıklamaları yakından takip ediyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel liste yayınlanıyor. Peki, deprem mi oldu, en son nerede oldu? İşte son depremler listesi