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Deprem mi oldu? 20 Mayıs

Deprem mi oldu? 20 Mayıs
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20 Mayıs 2022 - 10:27

Son depremler listesi, 20 Mayıs itibari ile gündemde yer alıyor. Vatandaşlar gerçekleşen depremlerin şiddeti, saati ve nerede olduğu hakkındaki açıklamaları yakından takip ediyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel liste yayınlanıyor. Peki, deprem mi oldu, en son nerede oldu? İşte son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından Son Depremler listesi yayımlandı. Buna göre 20 Mayıs’ta Ege Denizi’nde art arda sarsıntılar meydana geldi. Sarsıntıların konumu Midilli Adası Güneyi olarak açıklandı. Saat 07:21’de 2.4 büyüklüğünde, saat 07:05’te 2.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–

2022.05.20   07:21:28 38.9042 26.1830 5.0 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.20   07:05:07 38.8962 26.1802 5.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.20   06:08:42 38.0570 42.7258 1.5 -.- 2.1 -.- YAYLAKONAK-BAHCESARAY (VAN) İlksel

2022.05.20   05:52:49 34.9530 32.1810 12.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.05.20  05:28:21 38.7408 26.6418 7.7 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.20   03:51:17 38.4198 42.0237 2.1 -.- 1.9 -.- KONUKSAYAR-(BITLIS) İlksel

2022.05.20   02:49:40 40.5872 36.8768 6.3 -.- 2.0 -.- SAHINLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2022.05.20   02:15:14 37.9178 26.9107 7.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.20   01:41:14 35.1613 23.2172 5.4 -.- 3.8 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.20   01:31:51 38.8932 26.1812 2.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.20   01:00:27 38.1150 25.9032 5.4 -.- 2.0 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.20   00:27:17 37.7798 30.0472 9.8 -.- 1.4 -.- BASMAKCI-(BURDUR) İlksel

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