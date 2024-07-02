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Şehit Yarbay Abdullah Cem Demirkan Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yarbay Abdullah Cem Demirkan Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Temmuz 2024 - 20:11

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan (48), Ankara’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

4 Temmuz’da PKK’lı teröristlerin tuzakladığı EYP’nin patlaması sonucu yaralanan Yarbay Demirkan, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demirkan için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert, Ankara Emniyet Müdürü Ergin Dinç, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin emekli komiser babası Bekir Sami ve annesi Ayfer Demirkan, törende taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durabildi. Şehidin kızları Güneş (16) ve Irmak Demirkan (19) da gözyaşlarına boğuldu ve yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. 20 yıldır TSK’da görev yapan Yarbay Abdullah Cem Demirkan’ın cenazesi, kılınan namazın ardından omuzlarda taşınarak top arabasına konuldu.

Ailesi, gözyaşları içinde tabutun arkasından yürüdü. Şehit Yarbay Demirkan, Cebeci Şehitliği’nde toprağa verildi.

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