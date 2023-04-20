Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na ‘Alevi’ desteği: Mesajlarını canı gönülden destekliyorum

“CANI GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUM”

Halen cezaevinde olan Selahattin Demirtaş da avukatları aracılığıyla kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu’nun videosunu alıntıladı. Videoya bir de not düşen Demirtaş, “Herkes gönül gözüyle izlemeli, kalbiyle hissederek dinlemeli. Bu topraklarda ayrımcılık olmadan, eşitçe, kardeşçe, huzur içinde yaşamak mümkün. Sayın Kılıçdaroğlu’nu kutluyor, bu güzel mesajlarını canı gönülden destekliyorum” ifadelerine yer verdi.