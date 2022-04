Şeyma Subaşı’dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti

“Eğer ölümün her an gelebileceğine inanıyorsan, kendine ve her şeye (herkese-hayvanlara-ağaçlara) merhametle ve şefkatle yaklaşırsın ve onları içinde hissetmeye başlarsın. Her anın değerli olduğunu görmeye başlarsın. Onları anlamaya başlarsın. Bazen cevap bulamazsın ama Allah bilir. Bu hayatta başımıza ne gelirse gelsin, her şeyin bir nedeni olduğuna inanmaya çalışın ve bunu kabul etmeye başladığımızda hayat daha kolay, daha yumuşak, daha tatlı, daha rahat, daha parlak, daha anlamlı, daha neşeli ve daha fazla.”