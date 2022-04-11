Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Şeyma Subaşı’dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti

Şeyma Subaşı’dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti
0 views
11 Nisan 2022 - 16:17

Şeyma Subaşı’dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı üstsüz pozunu paylaşıp ilginç bir not yazdı. Notundaki “Bazen cevap bulamazsın ama Allah bilir” yorumuna binlerce yanıt geldi. Bir takipçi “5 vakit müslüman gibi namaz kıl” deyince Şeyma Subaşı bu yoruma sessiz kalmadı.

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 1

Şeyma Subaşı’nın Ramazan ayında üstsüz poz paylaşması takipçilerini rahatsız etti. Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı paylaşımına bir de ilginç bir not düşünce olay oldu. Subaşı paylaşımının altına şunları yazdı:

124

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 2

“Eğer ölümün her an gelebileceğine inanıyorsan, kendine ve her şeye (herkese-hayvanlara-ağaçlara) merhametle ve şefkatle yaklaşırsın ve onları içinde hissetmeye başlarsın. Her anın değerli olduğunu görmeye başlarsın. Onları anlamaya başlarsın. Bazen cevap bulamazsın ama Allah bilir. Bu hayatta başımıza ne gelirse gelsin, her şeyin bir nedeni olduğuna inanmaya çalışın ve bunu kabul etmeye başladığımızda hayat daha kolay, daha yumuşak, daha tatlı, daha rahat, daha parlak, daha anlamlı, daha neşeli ve daha fazla.”

224

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 3

NAMAZ YANITI
Şeyma Subaşı’nın bu yorumuna binlerce “Üstsüz pozla ne alaka?” yorumları yağdı. Bir takipçisi ise kendini tutamayarak “Allah’a şükretmek için ne yapabilirsin? Günde 5 vakit müslüman gibi namaz kıl ve içme. Uyuşturucu yok alkol yok” yazdı.

324

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 4

Şeyma Subaşı bu yoruma sessiz kalmadı. Subaşı yanıt vererek “Bunu yıllarca yaptım, nasıl hissettirdiğini biliyorum” dedi.

424

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 5
524

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 6
624

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 7
724

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 8
824

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 9
924

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 10
1024

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 11
1124

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 12
1224

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 13
1324

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 14
1424

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 15
1524

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 16
1624

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 17
1724

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 18
1824

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 19
1924

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 20
2024

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 21
2124

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 22
2224

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 23
2324

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti - Sayfa 24
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kerem Bürsin, Hande Erçel’i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kareKerem Bürsin, Hande Erçel’i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare
Sosyal medyadaki fotoğraf şüpheyi tetikledi! Cem Garipoğlu’un mezarı açılacak mı?Sosyal medyadaki fotoğraf şüpheyi tetikledi! Cem Garipoğlu’un mezarı açılacak mı?
Ebru Gündeş evinde yakın aile dostlarına İftar yemeği verdiEbru Gündeş evinde yakın aile dostlarına İftar yemeği verdi
Havalar ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji’den son bilgilerHavalar ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji’den son bilgiler
Rusya’nın yeni hedefini açıkladı… Zelenski’den flaş uyarıRusya’nın yeni hedefini açıkladı… Zelenski’den flaş uyarı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zehra Güneş’in dekolteli pozuna sevgilisinden yorum gecikmedi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şeyma Subaşı’dan üstsüz poza ilginç not! Takipçilerini rahatsız etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kerem Bürsin, Hande Erçel’i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyal medyadaki fotoğraf şüpheyi tetikledi! Cem Garipoğlu’un mezarı açılacak mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebru Gündeş evinde yakın aile dostlarına İftar yemeği verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TGRT Ankara temsilciliğine hangi deneyimli gazeteci getirildi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhur İttifakı’nda “ekonomi krizi”: “Tek tek istifalar değil, toplu kopuşlar olacak”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Motorine indirim geliyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Demirtaş’tan Savcı Sayan’a sert gönderme! ‘Ekonominin E’sinden anlamamak…’
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
Kritik NATO zirvesi başladıMart 24, 2022-4:20 pm
Aleyna Tilki yine dikkatleri üzerine çekti… ‘Kız isteme olayı çok saçma’Mart 23, 2022-2:42 pm
İlyas Salman hakim karşısında: 2 yıl hapis istemiMart 22, 2022-3:56 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !