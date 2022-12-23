Demirören’in kanalında yılbaşı ikramiyesini eleştirdi! Uyarı gelince ’10 tane alalım’ dedi

Kanal D’de yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta‘ programında yorumculuk yapan Hakan Ural, programdaki ‘Milli Piyango‘ sözleri nedeniyle sosyal medyada gündeme geldi.
Ural, Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon TL hakkında konuşurken, “Onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler” dedi. Ardından rejiden Ural’a “Demirören’den sonra sistem çok değişti” açıklaması geldi.
Ural, piyangonun Demirören Grubu’nda olduğunun hatırlatılması üzerine, “10 tane almak lazım, alalım. Her şeyi de sorgulamayalım” diye konuştu.