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AKP’li Vekiller Davutoğlu’nun Arkasından Küfretmiş

AKP’li Vekiller Davutoğlu’nun Arkasından Küfretmiş
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16 Kasım 2021 - 18:29

AKP’li Vekiller Davutoğlu’nun Arkasından Küfretmiş

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu’nun geçmişte yaptıkları telefon görüşmesindeki kavgayı anlattı.

AKP'li Vekiller Davutoğlu'nun Arkasından Küfretmiş

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı, İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi.

Abdullah Başçı burada yaptığı konuşmada, genel başkanları Ahmet Davutoğlu’nun AKP’den ayrılış süreciyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Başçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Davutoğlu’nun geçmişte yaptıkları telefon görüşmesinde kavga ettiklerini söyledi. Başçı, Erdoğan ve Davutoğlu’nun telefondaki kavgasının ardından Pelikan’ın kurulduğunu belirtti.

Ahmet Davutoğlu’nun AKP’den ayrılış sürecini anlatan ve 17-25 Aralık’ı işaret eden Başçı şunları söyledi:

“Ahmet Davutoğlu başbakanlığı döneminde yolsuzlukların had safhaya ulaştığını söyleyerek buna müdahale etmek istedi. Şeffaflık yasası çıkardı. O zaman da Davutoğlu, ‘Arkadaşlar partinin içinde yolsuzluk almış başını gidiyor. Bunu partiden kazıyacağım. Şeffaflık yasası ile herkes hesap verecek. Her yıl başı her milletvekili mal beyanında bulunacak. Malı manasız şekilde artanı hesaba çekeceğim’ demişti.

TELEFONDAKİ KAVGA

Sayın Davutoğlu böyle konuşunca o zaman ki AKP’li milletvekilleri arkasından küfür etti. ‘Bu adam nereden geldi’ diye söylendi. Akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olaya müdahale etti. ‘Bu şeffaflık yasasına izin vermem. Sen böyle bir şey yaparsan ben partiye ilçe başkanı olacak adam bile bulamam’ yanıtı verdi. Davutoğlu ise milletten yana bir duruş sergiledi. Uzun süre tartışıp, telefonda kavga ettiler. Bunu herkes bilsin.

Erdoğan yanlısı gazeteciler bir araya geldi. Bir yalı kiraladı. Oradan Davutoğlu’nu yıpratacak haberler servis etmeye başladılar. Velhasıl kelam Davutoğlu o süreçlerde şunu yapmaya çalıştı; şeffaflık.”

 

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