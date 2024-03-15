Demet Özdemir’den olay kombin! Mini şortuyla büyüledi

Demet Özdemir, 2022 yılında Oğuzhan Koç ile evlenmiş ancak kısa süren bir evliliğin ardından anlaşmalı olarak boşanmıştı. O dönem sıkça medyanın ilgi odağı olan oyuncu, şimdi de aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medyada etkileyici paylaşımlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir, Instagram hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı.

Kazak ile mini şort kombinasyonu yapan Demet Özdemir’in tarzı, takipçileri tarafından yorumlarla karşılandı.

Kazakla çizme tercih eden Demet Özdemir’e, “Altına bir şey giymeyi unutmuşsun” ve “Tarz biraz eksik kalmış gibi” gibi yorumlar yapıldı.