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Demet Özdemir’den flaş aldatma açıklaması! Takılar ne olacak? ‘Sinirimi bozuyor’ diye tepki gösterdi

Demet Özdemir’den flaş aldatma açıklaması! Takılar ne olacak? ‘Sinirimi bozuyor’ diye tepki gösterdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Nisan 2023 - 16:59

Oğuzhan Koç ile 8 ay evli kalan ve boşanma kararı alan oyuncu Demet Özdemir hakkında çeşitli iddialar gündemdeydi. Hem para konusunda hem de aldatma konusunda iddialar üzerine Özdemir sessizliğini bozdu. Güzel oyuncu takı sorularına ise bakın nasıl yanıt verdi…

Demet Özdemir’den flaş aldatma açıklaması! Takılar ne olacak? ‘Sinirimi bozuyor’ diye tepki gösterdi - Sayfa 1

8 ay önce hayatlarını birleştiren magazin dünyasının iki ünlü ismi Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir’in boşanma haberleri sonrası mal varlıkları, düğün takıları merak konusu oldu.

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Demet Özdemir’den flaş aldatma açıklaması! Takılar ne olacak? ‘Sinirimi bozuyor’ diye tepki gösterdi - Sayfa 2

PARA KRİZİ İDDİASI

İkili boşanma kararını duyurduktan sonra güzel oyuncunun para konusundaki bireyselliğinin evlilikte kriz yarattığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

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Demet Özdemir’den flaş aldatma açıklaması! Takılar ne olacak? ‘Sinirimi bozuyor’ diye tepki gösterdi - Sayfa 3

Bir diğer iddia ise Oğuzhan Koç’un aldatıldığı yönündeydi.

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Demet Özdemir’den flaş aldatma açıklaması! Takılar ne olacak? ‘Sinirimi bozuyor’ diye tepki gösterdi - Sayfa 4

Oyuncu Demet Özdemir bu iddialar sonrası sessizliğini bozdu.

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Demet Özdemir’den flaş aldatma açıklaması! Takılar ne olacak? ‘Sinirimi bozuyor’ diye tepki gösterdi - Sayfa 5

“ÖYLE ŞEYLER YOK”

Özdemir evi terk ettiğine dair “Öyle şeyler yok” dedi ve şöyle konuştu:

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Demet Özdemir’den flaş aldatma açıklaması! Takılar ne olacak? ‘Sinirimi bozuyor’ diye tepki gösterdi - Sayfa 6

“Böyle şeylerin çıkacağını biliyordum. Sadece bize özel iddialar olmuyor.”

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Demet Özdemir’den flaş aldatma açıklaması! Takılar ne olacak? ‘Sinirimi bozuyor’ diye tepki gösterdi - Sayfa 7

“Üzücü haberler bunlar, gerçek değil. Anlaşmalı boşanma olacak. Aldatılma iddiaları gerçek değil.”

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Demet Özdemir’den flaş aldatma açıklaması! Takılar ne olacak? ‘Sinirimi bozuyor’ diye tepki gösterdi - Sayfa 8

Özdemir takı iddialarına da “Böyle şeyler sinirimi bozuyor” diyerek yanıt verdi.

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Demet Özdemir’den flaş aldatma açıklaması! Takılar ne olacak? ‘Sinirimi bozuyor’ diye tepki gösterdi - Sayfa 9

“EVLİLİĞİMİZİ BİTİRME KARARI ALDIK”

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 8 aylık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmeye karar verdi.

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Demet Özdemir’den flaş aldatma açıklaması! Takılar ne olacak? ‘Sinirimi bozuyor’ diye tepki gösterdi - Sayfa 10

Demet Özdemir, ayrılık kararını Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla duyurdu:

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Demet Özdemir’den flaş aldatma açıklaması! Takılar ne olacak? ‘Sinirimi bozuyor’ diye tepki gösterdi - Sayfa 11

“Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur.”

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Demet Özdemir’den flaş aldatma açıklaması! Takılar ne olacak? ‘Sinirimi bozuyor’ diye tepki gösterdi - Sayfa 12

“Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz.”

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Demet Özdemir’den flaş aldatma açıklaması! Takılar ne olacak? ‘Sinirimi bozuyor’ diye tepki gösterdi - Sayfa 13

“Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz.”

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