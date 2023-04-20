Demet Özdemir’den flaş aldatma açıklaması! Takılar ne olacak? ‘Sinirimi bozuyor’ diye tepki gösterdi

Oğuzhan Koç ile 8 ay evli kalan ve boşanma kararı alan oyuncu Demet Özdemir hakkında çeşitli iddialar gündemdeydi. Hem para konusunda hem de aldatma konusunda iddialar üzerine Özdemir sessizliğini bozdu. Güzel oyuncu takı sorularına ise bakın nasıl yanıt verdi…

8 ay önce hayatlarını birleştiren magazin dünyasının iki ünlü ismi Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir’in boşanma haberleri sonrası mal varlıkları, düğün takıları merak konusu oldu.

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PARA KRİZİ İDDİASI İkili boşanma kararını duyurduktan sonra güzel oyuncunun para konusundaki bireyselliğinin evlilikte kriz yarattığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

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Bir diğer iddia ise Oğuzhan Koç’un aldatıldığı yönündeydi.

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Oyuncu Demet Özdemir bu iddialar sonrası sessizliğini bozdu.

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“ÖYLE ŞEYLER YOK” Özdemir evi terk ettiğine dair “Öyle şeyler yok” dedi ve şöyle konuştu:

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“Böyle şeylerin çıkacağını biliyordum. Sadece bize özel iddialar olmuyor.”

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“Üzücü haberler bunlar, gerçek değil. Anlaşmalı boşanma olacak. Aldatılma iddiaları gerçek değil.”

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Özdemir takı iddialarına da “Böyle şeyler sinirimi bozuyor” diyerek yanıt verdi.

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“EVLİLİĞİMİZİ BİTİRME KARARI ALDIK” Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 8 aylık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmeye karar verdi.

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Demet Özdemir, ayrılık kararını Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla duyurdu:

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“Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur.”

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“Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz.”

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