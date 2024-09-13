Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD’de tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin ardından artan “yumuşak iniş” beklentileriyle risk algısı azalış kaydederken, haftayı karışık seyirde bırakmaya hazırlanıyor.

ABD’de ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken, yıllık bazda ise yüzde 1,7 ile beklentinin üzerinde geldi.

ABD’de ilk defa işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Eylül ile biten haftada 2 bin artışla 230 bine yükselirken beklentinin hemen üzerin açıklandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD’de enflasyonda yukarı yönlü risklerin azaldığına vurgu yaparak, Fed’in gelecek hafta faiz indirimine başlamasının doğru olduğu söyledi.

Para piyasalarında Fed’in bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı piyasada yer alırken, bankanın 2024 sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Altının onsu dün 2.558 dolar ile rekor seviyede günü kapatırken, yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 2.569 dolardan yükselişine devam ediyor.

Dow Jones endeksi yüzde 0,58, S&P 500 endeksi yüzde 0,75 ve Nasdaq endeksi yüzde 1 yükseliş gösterdi.

Avrupa borsalarında dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) üç temel politika faizinde indirimin gitmesi sonrasında alıcılı bir seyir görüldü.

Euro Bölgesi’nde dün açıklanan veriler kapsamında, ECB mevduat faiz oranını 25 baz puan indirirken, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60’ar baz puan düşürdüğünü açıkladı.

Böylelikle, ECB, piyasa beklentilere paralel biçimde 2024’ün ikinci faiz indirimini yapmış oldu.

Asya tarafında haftanın son işlem gününde karışık seyir hakim olurken, başta Japon yeni olmak üzere bölgedeki yerel para birimlerinin değer kazancı pay piyasalarındaki yükseliş eğilimini baskılıyor.

Japonya’da bugün açıklanan temmuza ayı sanayi üretimi aylık yüzde 3,1 olurken, yıllık bazda yüzde 2,9 artış gösterdi. Temmuz ayı kapasite kullanım oranı ise yüzde 2,5 düzeyine çıktı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ise Perşembe gününü önceki kapanışa oranla yüzde 1,08 artış göstererek 9.521,04 puandan geride bıraktı.

Piyasalarda bugün takip edilecek önemli ekonomik eriler:

10.00 Türkiye, eylül ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı sanayi üretimi

17.00 ABD, eylül ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi