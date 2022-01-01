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Demet Akalın Neye İsyan Etti

Demet Akalın Neye İsyan Etti
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22 Ocak 2022 - 12:53

Demet Akalın, akaryakıta gelen zamlara isyan etti: Yeter, biz de insanız

Ünlü şarkıcı Demet Akalın akaryakıta gelen zamlara isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, “Yeter biz de insanız” dedi.

Sosyal medya hesaplarından gündeme dair yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Demet Akalın, bu sefer de akaryakıta gelen zamlara isyan etti.

“YETER, BİZ DE İNSANIZ”

Instagram ve Twitter hesaplarını aktif şekilde kullanan Demet Akalın, akaryakıta gelen zam haberini paylaşarak “Bilen varsa beri gelsin! Neden durmuyor? Yeter da biz de insanız” diyerek tepki gösterdi.

Demet Akalın, akaryakıta gelen zamlara isyan etti: Yeter, biz de insanız

“MÜZİK YASAĞINDA DİRETMEYİN”

Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken Demet Akalın, aşısız kişiler için etkinlik, iş yeri ve okullar için test zorunluluğunun kalmasıyla ilgili de bir paylaşım yapmıştı. Gece yarısından itibaren müzik sesinin kapatılmasıyla ilgili eleştiride bulunan şarkıcı, “Madem test kalktı şu 12 müzik yasağında da diretmeyin. Müzik gürültü değildir! Müzik de olmasa insanlar çıldıracak. O gürültüyü inşaat işlerinde sabah 8 de başlayanlara yapın” demişti.

Demet Akalın, akaryakıta gelen zamlara isyan etti: Yeter, biz de insanız

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