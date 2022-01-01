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İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI MURAT AÇIL ANISINA ANLAMLI BİR KLİP!

İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI MURAT AÇIL ANISINA ANLAMLI BİR KLİP!
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22 Ocak 2022 - 12:48

İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI MURAT AÇIL ANISINA ANLAMLI BİR KLİP!

TÜRK HALK MÜZİĞİNİN GÜÇLÜ SESİ ÖZGÜR AKDEMİR’DEN, KISA BİR SÜRE ÖNCE KAYBETTİĞİMİZ İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI MURAT AÇIL İÇİN VEFA KLİBİ!

Türk Halk Müziğinin sevilen sesi ÖZGÜR AKDEMİR, yakın zamanda talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Imranlı Belediye Başkanı MURAT AÇIL anısına bir klip çekti. MURAT AÇIL gerek yaptığı işlerle, gerek karakteriyle milyonların kalbinde taht kurmuştu. Genç yaşta hayatını kaybeden AÇIL’ı sevenleri asla unutmayacak.

Sanatçı ÖZGÜR AKDEMİR de çok sevdiği, aynı zamanda hemşerisi olan bu

hizmet insanının kaybından duyduğu derin üzüntüyü ifade etmek için GÜVERCİN MÜZİK etiketiyle çıkardığı ANAM AĞLAR adlı esere çektiği klibini ona adadı. ÖZGÜR AKDEMİR, değerli büyüğü MURAT AÇIL‘ı hem çalışma arkadaşı

hem bir idol olarak gördüğünü her fırsatta belirtmektedir. Sivas İmranlı Belediyesi’ne yaptığı hizmetlerle hep hatırlanacak olan MURAT AÇIL‘ın sanata olan ilgisi ve özellikle Türkülere olan tutkusu sanat

sevenler tarafından asla unutulmayacaktır.

Kendisini rahmetle ve sevgiyle bir kez daha anıyoruz.

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