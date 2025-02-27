BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI ALAATTİN KÖSELER GÖZALTINA ALINDI

İstanbul’un Beykoz ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. “İhaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla sabah saatlerinde evinde yapılan operasyonla gözaltına alınan Köseler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

GÖZALTI KARARI VE OPERASYON DETAYLARI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yanı sıra belediye bünyesinde görev yapan bazı müdürler ve danışmanlar dahil olmak üzere toplam 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sabah erken saatlerde Beykoz Belediyesi’ne operasyon düzenledi. Polis ekipleri belediye binasında detaylı incelemelerde bulunurken, bazı belgelere el konuldu.

CHP’DEN TEPKİ: “SİYASİ OPERASYON”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, belediye başkanlarına yönelik gözaltı işlemlerinin siyasi olduğunu öne sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Seçilmiş belediye başkanlarına yapılan operasyonları kabul etmiyoruz. Türkiye’de demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve adaleti sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da operasyonun zamanlamasına dikkat çekerek tepki gösterdi. İmamoğlu, Başkan Köseler’in sabah 04.00 sularında evine yapılan baskınla gözaltına alınmasının gereksiz bir uygulama olduğunu belirtti.

ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?

1960 doğumlu olan Alaattin Köseler, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. 1999 yerel seçimlerinde Beykoz Belediye Başkanı seçilen Köseler, 2019 seçimlerinde tekrar aday olmuş ve Beykoz Belediye Başkanlığı görevine gelmiştir.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan Alaattin Köseler ve belediye yetkilileri hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, şüphelilerin ifadelerinin ardından adli sürecin şekilleneceği belirtiliyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com