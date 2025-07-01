“Deliler Delisi” Muhammed Yakut Hayatını Kaybetti

Sosyal medyada “Deliler Delisi” lakabıyla bilinen Muhammed Yakut, Almanya’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Cezaevinden tahliye edildikten kısa bir süre sonra hayatını kaybeden Yakut’un cenazesinin önümüzdeki günlerde memleketi Diyarbakır’a getirileceği öğrenildi.

Tahliyenin Ardından Almanya’da Vefat Etti

Organize suç örgütü yöneticiliği suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunan ve yayınladığı videolarla gündem yaratan Muhammed Yakut, Almanya’daki cezaevinden tahliye edilmesinin ardından hayatını kaybetti. Yakut’un ani ölümü çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi.

Suikast İddiaları Gündemde

Gazeteci Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yakut’un ölümünün “normal bir ölüm gibi görünmediğini” öne sürdü. Değirmenci, olayın suikast ihtimaliyle derinlemesine soruşturulması gerektiğini belirtti.

Cemal Enginyurt ile Görüntülenmişti

Muhammed Yakut, geçtiğimiz aylarda Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen bir mitingde CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte görüntülenmişti. Bu buluşma, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Muhammed Yakut Kimdir?

1972 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen Muhammed Yakut, iş insanı kimliğiyle tanınıyordu. Babası Hacı Hasan Yakut, amcası ise eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut’tur. Eğitim hayatını Diyarbakır Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Yakut, kariyerine akaryakıt sektöründe başladı. Daha sonra Ankara’da bir yağ fabrikasının sahibi oldu ve Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli görevlerde yer aldı.

Yayınladığı Videolar Gündem Olmuştu

2023 yılında YouTube üzerinden paylaştığı videolarla dikkat çeken Yakut, özellikle siyaset ve iş dünyasına yönelik çarpıcı iddialar ortaya atmıştı. 6 Nisan 2023 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden yurt dışına çıkan Yakut’un Almanya’ya yerleştiği biliniyor. Aynı yılın Eylül ayında İspanya’da kırmızı bültenle gözaltına alınan Yakut, kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

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