  1. Haberler
  2. Haberkonseyi
  3. “Deliler Delisi” Muhammed Yakut Hayatını Kaybetti

“Deliler Delisi” Muhammed Yakut Hayatını Kaybetti

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Sosyal medyada “Deliler Delisi” lakabıyla bilinen Muhammed Yakut, Almanya’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Cezaevinden tahliye edildikten kısa bir süre sonra hayatını kaybeden Yakut’un cenazesinin önümüzdeki günlerde memleketi Diyarbakır’a getirileceği öğrenildi.

Tahliyenin Ardından Almanya’da Vefat Etti

Organize suç örgütü yöneticiliği suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunan ve yayınladığı videolarla gündem yaratan Muhammed Yakut, Almanya’daki cezaevinden tahliye edilmesinin ardından hayatını kaybetti. Yakut’un ani ölümü çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi.

Suikast İddiaları Gündemde

Gazeteci Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yakut’un ölümünün “normal bir ölüm gibi görünmediğini” öne sürdü. Değirmenci, olayın suikast ihtimaliyle derinlemesine soruşturulması gerektiğini belirtti.

Cemal Enginyurt ile Görüntülenmişti

Muhammed Yakut, geçtiğimiz aylarda Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen bir mitingde CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte görüntülenmişti. Bu buluşma, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Muhammed Yakut Kimdir?

1972 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen Muhammed Yakut, iş insanı kimliğiyle tanınıyordu. Babası Hacı Hasan Yakut, amcası ise eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut’tur. Eğitim hayatını Diyarbakır Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Yakut, kariyerine akaryakıt sektöründe başladı. Daha sonra Ankara’da bir yağ fabrikasının sahibi oldu ve Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli görevlerde yer aldı.

Yayınladığı Videolar Gündem Olmuştu

2023 yılında YouTube üzerinden paylaştığı videolarla dikkat çeken Yakut, özellikle siyaset ve iş dünyasına yönelik çarpıcı iddialar ortaya atmıştı. 6 Nisan 2023 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden yurt dışına çıkan Yakut’un Almanya’ya yerleştiği biliniyor. Aynı yılın Eylül ayında İspanya’da kırmızı bültenle gözaltına alınan Yakut, kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

 

#MuhammedYakut, #DelilerDelisi, #Almanya, #KalpKrizi, #Suikastİddiası, #CemalEnginyurt, #Diyarbakır, #YouTubeİddiaları, #OrganizeSuç, #GündemHaber

“Deliler Delisi” Muhammed Yakut Hayatını Kaybetti
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp