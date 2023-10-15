AFAD’dan “çok kuvvetli” yağış uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, bu geceden itibaren Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep’te kuvvetli yağış bekleniyor.
AFAD, yarından itibaren ise Malatya, Kahramanmaraş, Kayseri’ye kuvvetli; Adana’nın doğu ilçeleri ile Hatay kıyılarında yer yer çok kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Ani sel, su baskını, yıldırım, fırtına, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.