Sarmaş Dolaş Yakalandılar

2019 yılında meslektaşı Algı Eke’den boşanan İnan Ulaş Torun, Nişantaşı’nda aşka geldi. Ünlü oyuncu, önceki gün bir mekanda birlikte vakit geçirdiği arkadaşı Hazal Bilginer’le sarmaş dolaş bir şekilde objektiflere yansıdı.

Mekan çıkışı kalabalıkta birlikte yürüyen ikiliden Torun’un, bir ara samimi bir şekilde sarıldığı Bilginer’in elini tutmaya çalıştığı görüldü.

Bir müddet birlikte yürüyen ikili, bu sırada basın mensuplarının kadrajına girdiklerini anlayınca ne yapacağını şaşırdı.

“BİZİ YAKMAYIN ABİ!”

Yol üzerinde vedalaştığı kız arkadaşına sıkı sıkıya sarılıp öpücük yağmuruna tutan oyuncu, bu sırada görüntülendiklerini fark edince “Aman abi bizi yakmayın. Magazine düşürsek oradan tüm haberlere çıkarız” diye konuştu.

Panikleyen ikili ardından yine yollarına birlikte devam edip gözden kayboldu.

İŞTE O KARELER…