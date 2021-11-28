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Bu mesleği yapanı bulmak zorlaştı! Maaşları 20 bin TL’ye kadar çıktı

Bu mesleği yapanı bulmak zorlaştı! Maaşları 20 bin TL’ye kadar çıktı
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28 Kasım 2021 - 17:17

Bu mesleği yapanı bulmak zorlaştı! Maaşları 20 bin TL’ye kadar çıktı

 

İstanbul’da son dönemde bebek ve çocuk bakıcısı bulmak zorlaştı. Pandemi nedeniyle aileler yatılı bakıcı istiyor, bunlar genelde yabancı. Yine pandemi nedeniyle yabancı bakıcı gelemediği için ve döviz kurundaki artış nedeniyle fiyat yükseliyor.  Bakıcıların maaşları son aylarda artarak 6-7 bin TL ile 20 bin TL aralığına yükseldi.

Pandeminin etkisiyle çocuk veya bebek bakıcılığı daha çok yatılı olarak tercih edilmeye başlandı. Aileler, bakıcıların hastalık getirmesi korkusuyla kendi evlerinde kalmasını istiyor. Bakıcıların Koronavirüs aşılarını da yaptırması gerekiyor. Haliyle bu durumda fiyatları yükseltiyor. Yabancı bakıcılar ise ülkelerine para gönderdikleri için maaşlarını Dolar olarak almak istiyor. Artan döviz kuru da fiyatları yukarı çekiyor. Yine pandemi etkisiyle yapılamayan uçak seferleriyle birlikte Türkiye’de yabancı bakıcıların azalması da fiyatları yukarı yönde etkileyen unsurlardan biri oluyor.

Bu mesleği yapanı bulmak zorlaştı Maaşları 20 bin TLye kadar çıktı

 

BİN 200 DOLARA ÇIKAN FİYATLAR 

Çocuk bakıcıları en çok Filipinler, Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşlarından tercih ediliyor. Türk bakıcılar ise fiyatlarının yüksek olması ve yatılı kalmamaları gibi nedenlerden tercih edilmiyor. Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşlarının maaşları 800-900 dolar bazı durumlarda da bin dolara kadar çıkabiliyor. Filipinlilerin maaşları ise 1000-1200 dolar arasında değişiyor. Bu fiyatlara ayrıca sigorta primleri de ekleniyor. Yatısız bakıcılar yani sabah gelip, akşam gidenlerin maaşları ise 5 ile 7 bin TL arasında değişiyor.

EĞİTİM, TECRÜBE FİYATLARI BELİRLİYOR

Bakıcılar ailelerin beklentilerine göre belirleniyor. Yaş sınırlaması genel olarak 25 ile 45 yaş arasında oluyor. Yabancı dil isteyen bir kesim var, sadece “çocuğa iyi ve sağlık baksın, sevgi dolu olsun” diyen ayrı bir kesim de var. Daha çok çocuk bakımında personelin eğitimli olması, çocuğa bir şeyler katabilmesi anlamında beklentiler var. Çocuk gelişimi okuyan personeller sadece çocukla ilgilenip, odasının düzeni, yemesi, içmesi ve anaokuluna hazırlama gibi detaylarla ilgileniyor. Sadece lise mezunu olup daha önce çocuk bakmış, referansı ve tecrübesi olan personellerde var. Ailenin beklentisi hangi yöndeyse ona göre seçiliyor. Pandemi dolayısıyla anaokuluna çocuğunu göndermek istemeyen aileler, anaokulu öğretmenini evde çalıştırmak istiyor. Eğer eğitimli bir Bakıcı istiyorsanız daha yüksek bir fiyat var, 8 ile 15 bin TL’ye kadar yatılı personel var. Gündüzcü çok da az olsa fiyatları eğitim durumuna, referansına, tecrübesine göre değişiyor.

 

Bu mesleği yapanı bulmak zorlaştı Maaşları 20 bin TLye kadar çıktı

 

FİLİPİNLİ BAKICILAR TERCİH SEBESİ 

Filipinli bakıcı alanında olmazsa olmaz şey İngilizce öğretmesi, çocuğa ikinci dil verilmesi ve yatılı çalışması. Sakin, yumuşak karakterli ve disiplinli insanlar oldukları için Filipinliler çocuklarla iletişimde uzun süreli çalışabiliyor. Bütün bu kriterlerde aileler için tercih sebebi oluyor.

TÜRKÇE BİLMEYEN BAKICI DETAYI

Türk yatılı bakıcıların maaşları 15-20 bin liraları buluyor. Türk bakıcılar yüksek fiyatlı olduğu için çok tercih edilmiyor. Yatılı olarak bakıcılık yapan Türklerin sayısı da çok az. Ayrıca, yatılı Türk bakıcılar aile ile aynı dili konuştukları için özel hayat ihlali olarak görülüyor. Ev içerisinde yapılan özel konuşmaları, tartışmaları Türk bakıcılara aynı dili konuştukları için rahatlıkla anlayabiliyor. Bu durumda tercih edilmiyor. Yani aileler yabancıların Türkçe bilmedikleri için ev içinde yapılan özel konuşmaları anlamamalarını tercih ediyor.

“15 BİN İLE 20 BİN TL ARASI MAAŞLI TÜRK DADILARLA KARŞILAŞIYORUZ”

Bakıcı danışmanlığı yapan Olcay Nazlı Karakuş, fiyatların artışı konusunda, “Pandemiden sonra yatılı bakıcıya çok arttı çünkü insanlar doğal olarak yatılı olmayan bakıcıları tercih etmiyorlar. Hastalık getirme, Kovid-19 taşıma riskini minimale indirmek istiyorlar. Bu yüzden de dolar yükselmesine rağmen talep artışı çok ciddi. Türklerde yatılı bakıcı bulmak çok zor. Bizim kendi kültürümüzden dolayı, yatılı çalışmak Türk kültürüne çok uygun olmadığı için daha çok yabancı bakıcılar tercih ediliyor. Talep artışı neredeyse 3-4 misline çıktı diyebiliriz. Fiyat aralığı 800 dolar ile 1200 dolar arasında değişiyor ve hala dolarla ödeme yapılıyor. Sigortasıyla beraber 14-15 bin TL’yi bulan maaşlar konuşuluyor. TL’ye vurduğumuzda 10 bin TL’nin üzerinde sigortasıyla beraber 14-15 bin TL’yi bulan maaşlar konuşuluyor. 800-900 hatta bin dolara giden Türkmen ve Özbek bakıcılarla karşılaşıyoruz. Türklerin maaşları özellikle referans verebiliyorsa, daha önce ikiz bakmışsa, yeni doğan bakmışsa daha da yüksek oluyor. 15 bin ile 20 bin TL arası maaşlı Türk dadılarla karşılaşıyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.

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