Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle mest etti! “Çok güzelleşmişsin”
Bir Dakika, Bana Aşk Ver, Günah Sevap gibi parçalarla müzik kariyerini taçlandıran Aynur Aydın, son zamanlarda dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Aydın son olarak süper mini eteğiyle adından söz ettirdi.
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, son dönemlerde sosyal medya pozlarıyla oldukça popüler.
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Hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde adı sıklıkla geçen güzel şarkıcı Aynur Aydın, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.
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SÜPER MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ
36 yaşındaki Aynur Aydın iddialı pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
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Güzel şarkıcı süper mini eteğiyle poz verdi.
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Sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan Aynur Aydın’ın o pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Aydın’a, “Çok güzelleşmişsin”, “Işıl ışıl oldu buralar” gibi yorumlar geldi.
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Geçtiğimiz haftalarda tatil pozlarını da paylaşan Aydın, plajda çömelerek ve cenin pozisyonunda verdiği pozlarla gündemden düşmemişti.
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İşte Aynur Aydın’ın o pozları…
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