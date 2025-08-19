Defne Samyeli’den tartışma yaratan çıkış: “Türkiyeli değilim, Türk’üm”

Ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, katıldığı bir programda sarf ettiği sözlerle hem sosyal medyada hem de medya dünyasında büyük yankı uyandırdı. Samyeli’nin “Türkiyeli değilim, Türk’üm” çıkışı, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve yorumlandı.

“Beyaz Türk” sorusuna net yanıt

Ferit Ömerlioğlu’nun YouTube üzerinden yayınlanan “Olduğu Gibi” programına konuk olan Samyeli’ne program sırasında “Beyaz Türk müsünüz?” sorusu yöneltildi. Samyeli, soruya şu sözlerle yanıt verdi:

“Beyaz Türk müyüm bilmiyorum. Ben böyle sınıflandırmalarda pek yokum. Ama Türk’üm. Beyazını bilmem de ben Türk’üm. Türkiyeli değilim, Türk’üm ben. Bu kadar söyleyeyim.”

Sosyal medyada tartışma başladı

Programdan alınan kesit, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Samyeli’nin sözleri üzerine ikiye bölündü. Bir kısım izleyici, “Türküm demek kadar doğal bir şey yok” diyerek Samyeli’ye destek verirken, diğer bir kısım ise “Türkiyeli ifadesi kapsayıcıdır, dışlayıcı değil” yorumlarıyla farklı görüşler dile getirdi.

Twitter (X) ve Instagram’da “Türk-Türkiyeli” tartışmaları yeniden alevlendi. Özellikle “Beyaz Türk” kavramının da gündeme taşınması, kültürel kimlik ve toplumsal sınıflandırmalar üzerine çok sayıda paylaşımı beraberinde getirdi.

“Türk-Türkiyeli” tartışmalarının geçmişi

Türkiye’de uzun süredir zaman zaman gündeme gelen “Türk mü, Türkiyeli mi?” tartışması, geçmişte de birçok sanatçı, akademisyen ve siyasetçinin açıklamalarıyla toplumsal gündemde yer bulmuştu. Bu kavram tartışması, özellikle kimlik, aidiyet ve toplumsal sınıflandırma konularında farklı bakış açılarını ortaya çıkarıyor.

Samyeli’nin bu çıkışıyla birlikte konu bir kez daha gündeme taşınırken, pek çok kişi bu ifadelerin kişisel kimlik tercihleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Defne Samyeli’den yeni açıklama gelir mi?

Samyeli’nin sözlerinin ardından sosyal medyada adının gündem listelerine girmesi, ünlü sunucunun ilerleyen günlerde yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Daha önce de cesur ve net çıkışlarıyla tanınan Samyeli’nin, tartışmalara nasıl bir yanıt vereceği dikkatle takip ediliyor.