Sinem Ünsal’dan Romantik Paylaşım!

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinin Alya’sı Sinem Ünsal, özel hayatıyla sosyal medyada gündem oldu. Dizinin ikinci sezon çekimleri için Mardin’de bulunan Ünsal, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Berk Cankat ile paylaştığı romantik kareyle dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, sevgilisiyle sarıldığı fotoğrafın altına “Özledim” notunu düşerken, paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Yaz tatilini birlikte geçiren çift, çekimlerden arta kalan zamanda da aşklarını yaşamaya devam ediyor.

Hayranları, Sinem Ünsal ve Berk Cankat çiftine mutluluk dileklerini iletirken, ünlü oyuncu hem dizideki performansıyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Sinem Ünsal’ın romantik paylaşımları, Uzak Şehir hayranları tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.