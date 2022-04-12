Defne Samyeli Tatil Sezonunu Açtı: Plajdan İlk Poz Gecikmedi
Karayipler tatilinden paylaşım yapan Defne Samyeli, plajdan bir pozunu yayınlamayı da ihmal etmedi.Spikerlik kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem olurken Samyeli fit haliyle dikkat çekti.Samyeli’nin yorumlarını sınırlandırdığı paylaşım binlerce beğeni alırken sosyal medyada hızla yayıldı ve şarkıcı için “Kim der iki çocuk annesi diye” yorumu yapıldı.