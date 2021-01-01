Davutoğlu’nu Kimler Dostça Uyarıyor ?

Gündemdeki ‘siyasi suikast’ iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Şu an bana da dostça uyarılar geliyor” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV’de ‘Liderler Özel’e konuk oldu. Davutoğlu’nun sözlerinden çıkan satırbaşları şu şekilde:

“ŞU AN BANA DA DOSTÇA UYARILAR GELİYOR”

“Bazı şeyler vardır ki bazı konular çok sık gündeme gelmeye başlamışsa, olmamış olsa bile öyle bir korku iklimi oluşur ki o olmuş gibi bir siyaset psikolojisi ortaya çıkar. Bu konularda konuşurken hepimizin çok dikkatli, çok özenli olması lazım. Ama dikkat ve özen önce iktidara düşer. İktidardakiler özenli ve dikkatli bir dil kullanmazlarsa, Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyenlerin zihinlerinde bir planın altyapısı zemini oluşur. Sayın Erdoğan’ın, sayın Akşener için “başınıza bakalım daha neler gelecek” gibi ifadeler kullanması ülkedeki iklimi bozar. Türkiye’de artık ‘faili meçhul dönemi yok’ diyor iktidarın sözcüsü. Doğru, çok güzel. Peki, faili malum olanlara ne ceza verdiniz? Selçuk Özdağ’a saldıranlara ne yaptınız? Bunlar cesaretlendirir bazılarını. Bütün siyasiler şunu demeli, ‘herhangi birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış’ demektir. Bana da geliyor gittiğim bir çok yerde ‘aman efendim dikkat edin’ değişik kanallardan geliyor. Şu anda da dostça uyarılar geliyor. Bir iki kere koruma amirlerime ‘aman dikkatli olun sayın Başbakanla ilgili bazı şeyler geliyor’ diye. Bu bir kahramanlık meselesi değil. Hepimizin teyakkuz halinde olması gerekiyor. Bizim topraklarımızda yaşayan siyasi liderlerin mücadeleye hazır ama tedbirli olmak lazım, korkarak yol alınmaz, demokrasi cesaretle konuşanların olduğu yerde yeşerir. Endişe duyduğum otoriterliğin anayasal statü bulması.”

“ERDOĞAN KİTLELERE KORKU SALMAYA ÇALIŞIYOR”

“Erdoğan’ın 28 Şubat’ı gündeme getirerek yolsuzlukların üstünü örmeye çalışıyor Erdoğan benden sonrası tufan diyerek kitlelere korku salmaya çalışıyor.”

“SURİYE’DE SORUN VARSA ERDOĞAN, PUTİN İLE SOÇİ’DE BİR ŞEYLERİ KAYBETMİŞ DEMEKTİR”

Erdoğan’ın dış politika ile ilgili yaptıklarını da değerlendiren Davutoğlu, Suriye’de yaşananlarla ilgili olarak görüşlerini de söyledi.

Davutoğlu, “Eğer Suriye’de işler iyi gitmiyorsa, Suriye’de sorun varsa Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Soçi’de oturduğu masada bir şeyleri kaybetmiş demektir Suriye rejimi, Putin’in yeşil ışığı olmadan hiçbir harekette bulunamaz” dedi.