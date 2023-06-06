Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘gönlünde yatanı’ yazdı! ‘Bulur mutlaka bir şey…’

CHP’deki yeni yapılanmayı bugünkü köşesine taşıyan Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘gönlünde yatanı’ yazdı.
CHP’nin A takımı belli oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından 14 kişiden oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini dün açıkladı. Söz konusu yeni yapılanmayı köşesine taşıyan Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘gönlünde yatanı’ yazdı.
“Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetimine tam olarak egemen olmuş durumda. Örgütleri doğrudan kendine bağladı. Yerel seçimde aday belirleme yetkisini ele aldı” diyen Ahmet Hakan, “Gönlünde yatan aslan şu: Yerel seçimde başarılı olmak. Başarılı olursa partiyi bırakmasına gerek kalmayacak” değerlendirmesinde bulundu.
Ahmet Hakan’ın bugünkü köşesinden ‘Çıraklık, Kalfalık, Ustalık, Mastır Ustalık’ başlıklı bölüm şöyle:
“Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi yeni yapılanmayla…
Parti yönetimine tam olarak egemen olmuş durumda. Örgütleri doğrudan kendine bağladı. Yerel seçimde aday belirleme yetkisini ele aldı.
Gönlünde yatan aslan şu:
Yerel seçimde başarılı olmak. Başarılı olursa partiyi bırakmasına gerek kalmayacak.
Peki ya başarı sağlayamazsa?
CHP Başkanlığı koltuğuna yapışıp kalma konusunda çıraklık, kalfalık, hatta ustalık döneminden sonra o artık “mastır usta” konumunda.
Bulur mutlaka bir şey.
Vallahi bulur, billahi bulur.”