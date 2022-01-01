Cumhuriyet Yazarı Pehlivan: Hulusi Akar’ın Bir Yardımcısının Daha FETÖ Bağlantısı Çıktı

Barış Pehlivan, “Arka Bahçe” adlı köşesinde “Telefondaki örgüt lideri” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan bugünkü yazısında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yardımcılığını yapan Alpaslan Kavaklıoğlu’nun FETÖ’nün Niğde’deki Türkçe Olimpiyatları organizasyonunda Fethullah Gülen’e övgüler dizdiğini anlattı.

Hulusi Akar’ın bakan yardımcılarından Şuay Alpay’ın örgüt sohbetlerine katıldığına dair suçlamayı da hatırlatan Pehlivan, “Evet, Türkiye’nin en kritik kurumlarından Milli Savunma Bakanlığı’ndaki iki bakan yardımcısı da FETÖ ile bağı olmakla suçlanıyordu” dedi.

Pehlivan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sahnede mutluluktan uçuyor gibiydi. Yüzünde güller açıyordu. “Diplomatik temsilcilerimizin olmadığı yerlerde bayrağımızı dalgalandırıyorlar” dedi. Şükranlarını sundu ve devam etti: “Hocaefendi’nin deryasından çok sevdiğim küçük bir damla söylemek istiyorum. Aklımda tutamadım, heyecandan… O yüzden telefondan okuyacağım:

‘Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun / İnançla geril, insana sevgi duy / Kalmasın el açmadığın bir mahzun gönül.’”

Fethullah Gülen’in şiirini okuyan o kişi, AKP Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’ndan başkası değildi. 2013’te, FETÖ’nün Niğde’deki Türkçe Olimpiyatları organizasyonunda yaşandı bu. Diyeceksiniz ki ya sonra? Sonra, aynı isim iki dönem daha AKP’den milletvekili yapıldı.

Acı olan şu ki…

Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı olunca, hemen yardımcılığına Alpaslan Kavaklıoğlu atandı. Ve 2018’den beri de bakanlıktaki beş ayrı birimden sorumlu olarak görev yapıyor.

Yani…

Önceki Arka Bahçe’yi okuyanlar bilir: Bir FETÖ sanığının itiraflarında Hulusi Akar’ın bakan yardımcılarından Şuay Alpay’ın örgüt sohbetlerine katıldığına dair suçlama vardı.

Şimdi de yine aynı bakanın bir başka yardımcısının, Alpaslan Kavaklıoğlu’nun FETÖ organizasyonlarına katıldığını, örgüte ve liderine övgüler dizdiğini yazıyorum.

Evet, Türkiye’nin en kritik kurumlarından Milli Savunma Bakanlığı’ndaki iki bakan yardımcısı da FETÖ ile bağı olmakla suçlanıyordu.

Artık belli ki bu hata değil, tercih oluyor.

Acaba, diyorum…

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, kaydettiği Fethullah Gülen şiirini telefonundan silmiş midir? Şüpheliyim… Öyle ya, Twitter hesabında halen “Hocaefendi” diye yazan mesajlarını tutuyor.