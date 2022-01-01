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Süleymaniye Camisinin Silüetini Bozan İnşaata Tepki

Süleymaniye Camisinin Silüetini Bozan İnşaata Tepki
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03 Şubat 2022 - 14:39

Süleymaniye Camisinin Silüetini Bozan İnşaata Tepki

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Süleymaniye Camisi’nin önünde inşa edilen İlim Yayma Vakfı’na ait binanın inşaatına, caminin silüetini bozduğu gerekçesiyle tepki gösterdi

Süleymaniye Camisinin Silüetini Bozan İnşaata Tepki

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Süleymaniye Camisi’nin önünde inşa edilen İlim Yayma Vakfı’na ait binanın inşaatına, caminin silüetini bozduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Polat, “İzinli olsa da Süleymaniye Cami silüeti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın” dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı tarihi Süleymaniye semtinin Fatih Demirtaş mahallesinde İlim Yayma Vakfı için inşa edilen ve 2024’te bitmesi planlanan yapı, Süleymaniye Camisi’nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

İnşaatın son halinin görüntüsünü paylaşan sosyal medya hesabından paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Süleymaniye’nin önünde yükselen bu yapı, İlim Yayma Vakfı’nın yaptığı yeni binası. Nisan 2019’da dönemin İBB’si projesini yapıyor, koruma kurulundan onaylatıyor ve inşaata başlanıyor. İzinli olsa da Süleymaniye Camii silüeti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın” dedi.

 

Erdoğan, “Yıkılıp tekrar yapılacak” demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce katıldığı bir televizyon programında, Süleymaniye Camisi’nin etrafındaki tarihi eserlerin yıkılıp yeniden yapılacağını belirtmişti.

Erdoğan, “Bütün o tarihi eserler, Katar-Türkiye-Kiptaş iş birliğiyle yıkılıp aslına uygun olarak inşa edilecek. Orası mesela çok ciddi bir çekim haline gelecek. Bitince bambaşka olacak” demişti.

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