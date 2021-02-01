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Emekli amirallerin bildirisine soruşturma

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Emekli amirallerin bildirisine soruşturma
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04 Nisan 2021 - 12:15
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “103 amiralden Montrö bildirisi” başlığı altında yayınlanan bildiriyle ilgili re’sen soruşturma başlattı.

Emekli 103 amiral gece yarısı son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve kamuoyuna yansıyan sarıklı amiralle ilgili bildiri yayımladı.

Tepki çeken bildiriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Bildiriyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştır.”

Gece saatlerinde 103 emekli amiralin imzasıyla bir bildiri yayımlandı.

Tepki çeken bildiride, “Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasının endişe ile karşılandığını” belirtildi.

Ayrıca kamuoyuna yansıyan sarıklı amiral görüntülerinin kabul edilemez olduğu belirtilen bildiride, “TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz” denildi.

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